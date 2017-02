später lesen Düsseldorf So soll der Düsseldorfer Karneval sicher werden 2017-02-17T19:08+0100 2017-02-18T00:00+0100

Das Thema Sicherheit wird in dieser Session groß geschrieben. So steht das Konzept gegen Terroranschläge im Fokus, aber auch das Glasverbot an den tollen Tagen. Konkret bedeutet das für die Jecken, dass sie keine Glasbehältnisse mitführen dürfen. Auch die in der Altstadt ansässigen Händler und Außengastronomien dürfen laut Angaben der Stadt keine Waren in Glasbehältnissen verkaufen.