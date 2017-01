später lesen Düsseldorf Sonntagsöffnung: Stadt droht Klage Teilen

Twittern





2017-01-27T20:30+0100 2017-01-28T00:00+0100

Die Gewerkschaft Verdi möchte die verkaufsoffenen Sonntage vom Verwaltungsgericht untersagen lassen. Sollte der Stadtrat am 2. Februar die acht geplanten Termine für 2017 beschließen - was als wahrscheinlich gilt - will die Gewerkschaft Klage einreichen. "Unsere Prüfungen haben klar ergeben, dass die Öffnungen gegen die Rechtsprechung verstoßen", sagt Geschäftsführerin Stephanie Peifer.

Arne Lieb Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Arne Lieb (arl) ist Redakteur in der Lokalredaktion Düsseldorf. zum Autorenprofil schließen