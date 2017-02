Düsseldorf: Sparkasse erhöht die Gebühren

Mit teilweise deutlichen Gebührenerhöhungen und weiteren Filialschließungen startet die Stadtsparkasse Düsseldorf ins neue Geschäftsjahr. Der Preis für das klassische Standard-Konto steigt von monatlich 6,50 auf 7,90 Euro, eine Anhebung der Gebühr um mehr als 20 Prozent. Das Online-Konto soll gebührenfrei bleiben, allerdings erst ab einem monatlichen Geldeingang von 1250 Euro, sonst werden 5,50 statt wie bislang 6,50 Euro im Monat fällig. Etwa die Hälfte der Online-Kunden kommt nicht in den Genuss der Befreiung, da der Geldeingang unter der genannten Grenze liege, sagte Sparkassen-Privatkundenvorstand Michael Meyer.

Das Premiumkonto kostet unverändert 11,20 Euro, allerdings wird die goldene Kreditkarte, bislang im Preis enthalten, mit einer Gebühr belastet. Studentenkonten gibt es noch bis zum 26. Lebensjahr, nicht wie bislang bis zum 30. Scheckeinreichungen - bislang gratis - werden künftig bei allen Kontomodellen mit einer Gebühr von 2,50 Euro belastet. Für Ein- und Auszahlungen an der Kasse werden künftig beim Online-Konto 2,50 Euro fällig. Beim Studentenkonto werden Gebühren in Höhe von 2,50 Euro für beleghafte Überweisungen und Ein- und Auszahlungen eingeführt. Bei Online- und Studentenkonto werden sogar für Buchungen an einem Bankterminal ein Euro Gebühr erhoben. "Die Unterhaltung der Automaten kostet auch Geld", sagte Meyer. Online-Buchungen bleiben für Privatleute aber gratis. Anders ist das bei Geschäftskunden. Für sie kosten beleglose Überweisungen 20 statt bisher 15 Cent. Der Preis für Ein- und Auszahlungen am Automaten steigt für Gewerbliche drastisch von 15 auf 50 Cent. Sämtliche Buchungen und Kassenvorgänge werden für Geschäftskunden teurer.

Begründet werden die Preiserhöhungen unter anderem mit der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Dadurch fehle die geschäftliche Grundlage. "Wir wollen keine Quersubventionierungen mehr", sagt Meyer. Es gebe aber keinen Zusammenhang der Erhöhungen mit den vereinbarten Ausschüttungen der Sparkasse an die Stadt Düsseldorf, über die der frühere Bankchef Arndt Hallmann lange mit OB Thomas Geisel stritt.

Die Filialen Universität, Himmelgeist, Rochusmarkt, Wehrhahn, Binterimstraße, Lohausen und Golzheim werden 2017 geschlossen.

Quelle: RP