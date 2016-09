später lesen Unfall am Kreuz Düsseldorf-Nord Bauarbeiter tödlich verletzt - A44 Richtung Aachen wieder frei FOTO: dpa, ve lof fpt FOTO: dpa, ve lof fpt Teilen

Auf der A44 am Kreuz Düsseldorf-Nord ist am Donnerstagmorgen der Mitarbeiter einer Baustelle von einem vorbeifahrenden Auto erfasst worden. Er starb wenig später an seinen Verletzungen. Die Autobahn musste in Richtung Aachen zeitweise gesperrt.