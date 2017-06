später lesen Düsseldorf Sperrungen für Aufbau von Fußgängerbrücken 2017-06-27T20:42+0200 2017-06-28T00:00+0200

Damit Fußgänger die Strecke der ersten Etappe der Tour de France am Samstag überqueren können, werden in der Stadt elf Fußgängerbrücken aufgebaut. Um die temporären Bauwerke montieren zu können, gibt es in den kommenden Nächten an mehren Stellen in der Stadt Sperrungen: An der Königsallee/Theodor-Körner-Straße von morgen, 20 Uhr bis Freitag, 30. Juni, 1 Uhr; an der Cecilienallee/Homberger Straße morgen, 1 bis 6 Uhr; an der Reeser Straße/Rotterdamer Straße morgen, 2 bis 5 Uhr; an der Cecilienallee/Golzheimer Platz: morgen, 3 Uhr bis 6 Uhr; an der Oederallee/Hofgartenrampe: morgen, 4 bis 6 Uhr; an der Königsallee/Steinstraße: von Freitag, 30.