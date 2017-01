Düsseldorf: Spielesammler mögen's japanisch

"Verdammt, wo gab's das denn?" Manuel Richter ist leicht entsetzt, als er einen anderen Spielesammler mit einem mausgrauen Doppel-Joystick an sich vorbeigehen sieht. Der "Twin Stick" für die allererste Playstation, auf den der 35-jährige Spielesammler und Youtuber neidisch schaut, gehört zu den wenigen Dingen aus der Welt der Konsolen, die er noch nicht besitzt. Wie viele andere Besucher der "Pixelbörse" ist Richter ein Sammler, der sich spezialisiert hat: Auf Fabrikate, die für den japanischen Markt hergestellt wurden. Davon gibt es einige auf dem Spiele-Flohmarkt, den vor allem Erwachsene besuchen.

Mehr als 20.000 japanische Schriftzeichen gibt es, von denen Richter selbst nach einem eigens für seine Spiel-Leidenschaft belegten VHS-Kurs nur ein gutes Dutzend lesen kann. Dennoch spielt er am liebsten japanische Spiele, natürlich stilecht auf original japanischen Konsolen. "Bei Rollenspielen mit viel Text verstehe ich zwar kaum was, aber weniger strategiebetonte Spiele lassen sich auch so spielen", sagt der Hagener. Japanisch ist auch der Name seines Youtube-Kanals, auf dem er alte und kuriose Spiele, Konsolen und seltsames Zubehör präsentiert: "Dengeki Gamer" nennt sich Richter ein wenig selbstironisch im Internet - Dengeki heiße sowohl Blitzschlag, als auch "Mensch, der einen Blitzschlag erlitten hat und seitdem nicht mehr ganz normal ist". Denn ein wenig verrückt muss schon sein, wer sich 20 verschiedene Konsolen aus Japan und mehr als 1000 Spiele ins Ikea-Regal stellt.

Als wandelndes Nintendo-Lexikon und Liebhaber außergewöhnlicher Kleinigkeiten der 80er und 90er Jahre hat sich Richter etwas gekauft, für das sich wohl nur wenige begeistern können: einen "Power Flash", einen Adapter, mit dem sich uralte Gameboy-Spiele auf einer ebenso uralten Videokonsole spielen lassen. "Das habe ich mir geholt, weil es nichts taugt", erklärt Richter schief lächelnd. Das Gerät könne zwar das Spiel auf einem Fernseher spielbar machen, jedoch nicht die Töne und Spielmusik wiedergeben. Wie gemacht also als kleine Kuriosität für seinen Youtube-Kanal.

Auch Jörg Rittershaus hat viel mit Gameboy-Spielen zu tun. Allerdings nicht, weil er sie spielt, sondern weil der "Tronimal" genannte Musiker Lieder auf ihnen komponiert.

Ein Album hat der 33-jährige Wuppertaler vergangenes Jahr sogar ausschließlich auf einem Gameboy-Spielmodul - in Kennerkreisen Cartridge genannt - veröffentlich. Wer sowas kaufe? "Verrückte Sammler, wie es sie hier gibt", sagt Rittershaus. Seine Lieder biete er aber auch kostenlos zum Download an. Nostalgiker würden sich jedoch lieber für das kleine Plastikklötzchen entscheiden, das ursprünglich für Gameboy-Spiele gebaut wurde, von "Tronimal" aber zum Tonträger umfunktioniert wird. Anhören könne man sich die Lieder direkt über den Gameboy oder über den Kopfhörerausgang auch auf einer Anlage.

Mehr als 45 Konsolen nennt der Ratinger Dennis Rentzsch sein Eigen, dazu kommen rund 1500 Spiele. Was er doppelt hat, verkauft er am Stand seines Freundes Sven Hennigfeld. Darunter ist auch der nur in Japan verkaufte Steuerknüppel "Densha De Go!", der aussieht wie ein Schubhebel und auf den auch Richter schon ein Auge geworfen hat. Den größten Teil seines Angebots umfassen Sega-Spiele, Konsolen und spezielles, zum Teil in Europa nicht erhältliches Zubehör.

Die größten Schätze verwahrt Rentzsch aber zu Hause: Sämtliche Konsolen, Gameboys in allen erhältlichen Farben und seltene Spiele wie "Soul Blazer", das er in seinem ganzen Leben nur ein einziges Mal gesehen - und sofort gekauft - habe.

Als Wertanlage betrachtet er seine Kollektion jedoch nicht, denn in dem 27-jährigen Bauleiter steckt auch noch immer ein Spielkind, das mit plastikverschweißten Kartons wenig anfangen kann: "Ich muss die auch spielen, ich bin ein Zocker!"

Quelle: RP