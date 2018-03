später lesen Lokalsport Andreopoulous holt sich Taekwondo-Titel 2018-03-07T19:11+0100 2018-03-08T00:00+0100

Antonio Andreopoulous Ziele für die Slovenia Open klangen bescheiden. Der A-Jugend-Taekwondoka vom Sportwerk wollte nur einen Platz besser abschneiden als im Vorjahr. So bescheiden war es dann aber doch nicht, denn "Toni" hatte 2017 Platz zwei in der Gewichtsklasse bis 55 kg erreicht. Andreopoulou setzt sich allerdings nur Ziele, die er auch erreichen kann. So wunderte es niemanden, dass der Sportwerker nach sechs Runden die Goldmedaille umgehängt bekam.