Lokalsport: ART-Basketballer vertrauen einander nicht

Nach zwei Siegen in Folge hat es die Basketballer der ART Giants wieder erwischt: Bei den Hertener Löwen, Tabellenelfter der Regionalliga, zogen sie mit 75:84 (35:34) den Kürzeren. Der Gegner, der in der Winterpause personell nochmal nachgelegt hatte, feierte damit den fünften Sieg in Serie und ist aller Abstiegssorgen ledig.

"Leider haben wir kein gutes Spiel abgeliefert. In der Verteidigung hatten wir keine hohe Intensität. Dadurch konnten wir keinen Druck aufbauen und den Gegner zu Fehlern zwingen", monierte Trainer Jonas Jönke. Zudem fehlte im Angriff die Sicherheit. "Ein Mangel an Vertrauen führte zu vielen Einzelaktionen mit zu frühen Abschlüssen und schlechten Würfen." Die erste Halbzeit verlief noch ausgeglichen. Entscheidend war dann das dritte Viertel, in dem die ART Giants mit 13:34 unter die Räder kamen. Die Gastgeber trafen aus allen Lagen, während die Düsseldorfer den Faden verloren. Immerhin: Trotz des deutlichen 48:68-Rückstands vor dem letzten Abschnitt gaben sie nicht auf und kämpften sich heran. Als Paulius Kleiza einen Schnellangriff mit einem Dreier abschloss, war sein Team 55 Sekunden vor dem Abpfiff plötzlich bis auf fünf Zähler heran (73:78). Obwohl die Löwen stehend K.o. waren, brachten sie aber noch sechs von acht Freiwürfen ins Ziel.

Die ART Giants II schwimmen in der 2. Regionalliga weiterhin auf der Erfolgswelle. Mit dem 82:76 (46:35)-Heimerfolg über den Spitzenreiter DJK ErftBaskets Bad Münstereifel gelang ihnen der dritte Sieg in Folge gegen ein Topteam. Damit katapultierten sie sich selber auf Rang vier. "Wir arbeiten in der Defensive sehr gut, das ist der Schlüssel", verriet Trainer Gerrit Terdenge. Seine Mannschaft startete gut und gewann das erste Viertel mit 30:16. Die zweistellige Führung hielten die Gastgeber lange, doch in der 35. Minute stand es plötzlich 71:71. "Viele wären dann eingebrochen. Aber durch die letzten Siege sind wir selbstbewusst geworden und in dieser kritischen Phase ruhig geblieben", erklärte Terdenge. Das zahlte sich am Ende aus.

