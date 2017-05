später lesen Lokalsport ART erwartet den Meister Bergische Panther 2017-05-05T18:53+0200 2017-05-06T00:00+0200

Für die HSG Bergische Panther ging am vergangenen Wochenende in der Handball-Regionalliga eine souveräne Serie von 18 Siegen in Folge zu Ende. Dies tat den Gästen des ART (heute, 19 Uhr, Graf-Recke-Straße) jedoch nicht sonderlich weh, da sie längst als Meister und Aufsteiger in die dritte Liga feststehen. Die Rather würden ebenfalls gern, in ihrem vorletzten Heimspiel, die Sporthalle als Sieger verlassen. Nachdem es beim ersten Aufeinandertreffen allerdings bereits eine 24:31-Niederlage für den Tabellenneunten gab, dürfte er auch im Rückspiel nur eine Außenseiterchance haben.