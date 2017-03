Lokalsport: ART Giants beenden Saison in Herford

TG 81 muss im Titelrennen der Basketball-Oberliga auf einen Ausrutscher des SC Bayer 05 Uerdingen hoffen. Die Basketballerinnen des SFD 75 stehen vor einer schweren Auswärtsfahrt und brauchen im Abstiegskampf einen Sieg. Von Christine Leska-Ottensmann

So schnell kann es gehen: Vor knapp elf Wochen hat Jonas Jönke das Traineramt beim Basketball-Regionalligisten ART Giants übernommen, und morgen (19.30 Uhr) bestreitet seine Mannschaft bei der BBG Herford bereits ihr letztes Saisonspiel. "Es war damals keine einfache Situation. Der Trainerwechsel war aber eine rationale Entscheidung, denn das Team drohte, in den Abstiegsstrudel zu geraten", erinnert sich Jönke. Den Auftrag, einen Mittelfeldplatz zu sichern, die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden und den Fans spannende, mitreißende Spiele mit viel Kampf und Leidenschaft zu bieten, hat er voll erfüllt.

"Wir haben das Motivationslevel gesteigert, klare Regeln in der Verteidigung etabliert und in der Offensive wieder mehr Zug zum Korb gezeigt. Obwohl wir einige verletzungsbedingte Ausfälle hatten, hat sich die Mannschaft durchgekämpft und ihr Bestes gegeben", lobt Jönke. In Herford haben seine Spieler noch einmal die Möglichkeit, "sich zu präsentieren und mit einem Sieg die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden".

In der 2. Regionalliga müssen die ART Giants II innerhalb von acht Tagen drei Spiele bestreiten. Morgen (19.30 Uhr) wollen sie beim Absteiger TuS Zülpich punkten, am Mittwoch gastieren sie um 20 Uhr beim Vorletzten TuS Hilden und am nächsten Samstag steht in eigener Halle die letzte Saisonpartie gegen den Barmer TV an. "Wir hatten zwischendurch viele Umstrukturierungen und auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Daher bin ich generell zufrieden mit unserer Saison", betont Trainer Gerrit Terdenge.

Das Titelrennen in der Basketball-Oberliga der Herren ist so gut wie gelaufen: Der Spitzenreiter SC Bayer 05 Uerdingen muss nur noch gegen die beiden Absteiger Kult-Sport Wuppertal und BG Duisburg West spielen. Einen Ausrutscher werden sich die Uerdinger kaum erlauben, so dass die punktgleiche TG 81, die morgen (18 Uhr) zum letzten Heimspiel der Saison die BSG Grevenbroich II empfängt, in die Röhre schauen wird. "Dass wir nicht ganz oben stehen, haben wir uns durch die unnötigen Niederlagen in Duisburg und gegen Stürzelberg selber zuzuschreiben", betont Spielertrainer Tim Brückmann. "Unsere Enttäuschung hält sich aber in Grenzen. Die Uerdinger waren konstanter als wir, sind jung und ehrgeizig und haben einen guten Trainer. Sie haben den Aufstieg in die 2. Regionalliga verdient." Für die neue Saison begibt er sich demnächst auf Trainersuche, damit er sich selber wieder nur aufs Spielen konzentrieren kann. "Wir suchen einen erfahrenen Coach, der motiviert ist, unser Team auf ein anderes Level zu führen und mit uns aufzusteigen", formuliert Brückmann.

Auch die anderen Düsseldorfer Teams sind morgen im Einsatz. Die Basketballer von Dynamic Squad empfangen um 19 Uhr die ART Giants III. Die Gäste benötigen einen Sieg, um den viertletzten Platz zu halten und damit sicher in der Liga zu bleiben. Squad-Trainer Jens Gabriel fordert nach den enttäuschenden Ergebnissen der letzten Wochen aber noch mal eine Trotzreaktion seines Teams. Der TuS Maccabi tritt ebenfalls um 19 Uhr an. Gegner ist auswärts der Tabellennachbar TV Jahn Königshardt.

Spannend ist der Abstiegskampf in der Damen-Oberliga. Mittendrin ist der SFD 75, der sich trotz zuletzt zwei Siegen nicht absetzen kann. "Die anderen Mannschaften punkten auch. Wir können uns nur helfen, indem wir selber alles gewinnen", weiß Trainer Frank Wolfgramm. Beim der heimstarken DJK Frankenberg (morgen, 18 Uhr) wird es jedoch ein schwieriges Unterfangen. Der TV Grafenberg tritt ebenfalls morgen um 18 Uhr beim Osterather TV an. Mit einem Sieg hätten die Düsseldorferinnen den guten dritten Platz sicher.

Quelle: RP