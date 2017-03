Lokalsport: ART Giants stehen vor einer Doppelschicht

Heute könnte der Basketball-Regionalligist das Pokalfinale perfekt machen. Nur einen Tag später geht es bereits in der Liga weiter. Von Christine Leska-Ottensmann

Es ist das vorweggenommene Endspiel: Die Regionalliga-Basketballer der ART Giants kämpfen heute Abend (20.15 Uhr) beim Ligakonkurrenten WWU Baskets Münster um den Einzug ins WBV-Pokalfinale. Einen Tag später fahren sie in der Liga zum Schlusslicht TSVE Bielefeld (19 Uhr). "Wir wollen ins Pokal-Endspiel einziehen. Allerdings wird uns in Münster ein heißer Tanz erwarten. Die Halle wird aus allen Nähten platzen", sagt Giants-Trainer Jonas Jönke.

Finalgegner wären die derzeit starken Hertener Löwen, die sich gegen den SV Hagen-Haspe durchgesetzt hatten. In Hin- und Rückspiel wird Anfang April der Pokalsieger ermittelt. Bis dahin ist es ein weiter Weg. "Vor zwei Wochen haben wir unser Ligaspiel in Münster klar verloren. Wenn wir sie jetzt schlagen wollen, müssen wir in der Verteidigung besser agieren und die Vorgaben als Kollektiv besser umsetzen", fordert Jönke. Egal, wie das Pokalspiel ausfallen wird: Morgen müssen sich die Düsseldorfer wieder in den Bus setzen. "Bei einem Sieg gegen Münster dürfen wir natürlich nicht wie die Könige in Bielefeld antanzen, sondern müssen professionell auftreten", verlangt der Coach, der unter der Woche eine Hiobsbotschaft verkraften musste: Topscorer Dainius Zvinklys fällt wegen seines Muskelfaserrisses für den Rest der Saison aus. Da auch Arbnor Voca verletzungsbedingt nicht mehr spielen wird, stehen Jönke nur noch acht Akteure aus seinem Kader zur Verfügung.

Die ART Giants II treten in der 2. Regionalliga beim Tabellenvorletzten TuS Hilden an (morgen, 19 Uhr). "Die Hildener werden mit Sicherheit noch einmal alles in die Waagschale werfen, um den Abstieg doch noch zu vermeiden. Das wird kein Spaziergang für uns", warnt Trainer Gerrit Terdenge.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vier Spieltage sind es noch, und die Oberliga-Basketballer der TG 81 warten weiterhin auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters SC Bayer 05 Uerdingen. Selber müssen sie aber auch ihre Hausaufgaben machen - wie morgen (18 Uhr) zu Hause gegen die ART Giants III. Die Gäste benötigen für den Klassenerhalt noch einige Punkte, und diese wollen sie sich im Derby holen. Ihr Selbstbewusstsein ist nach der guten Leistung in der Vorwoche gegen Uerdingen jedenfalls groß.

Der TuS Maccabi könnte sich derweil mit einem Sieg bei der TG Stürzelberg (Sonntag, 16 Uhr) in der Tabelle ein wenig nach oben arbeiten.

Die Dynamic Squad steht nur einen Rang hinter dem TuS Maccabi, doch hier ist die Stimmung getrübt. "Zurzeit befinden wir uns in einer mentalen Krise. Auch personell sieht es nicht gut aus. Zuletzt mussten wir unsere Mannschaft mit Spielern aus unserer Reserve auffüllen, um wenigstens sieben Akteure im Kader zu haben", erklärt Squad-Trainer Jens Gabriel und fordert: "Wir müssen jetzt mit allen Mitteln versuchen, aus dieser Krise herauszukommen." Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich morgen (19 Uhr), wenn der Tabellendritte ETB SW Essen II zu Gast ist.

Quelle: RP