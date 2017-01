Lokalsport: ART Giants zeigen ihr anderes Gesicht

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Jonas Jönke stürzen die Basketballer den Spitzenreiter der 1. Regionalliga. Von Christine Leska-Ottensmann

Neue Besen kehren gut - das haben die Basketballer der ART Giants eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit ihrem neuen Trainer Jonas Jönke zeigten sie auswärts beim Spitzenreiter der 1. Regionalliga, BG Hagen, eine sehr starke Leistung und fügten dem Gastgeber vor 800 Zuschauern eine deftige 103:83 (55:38)-Pleite zu. Damit beendeten sie ihre Negativserie von fünf Spielen ohne Sieg.

"Ein Erfolg vor solch einer tollen Kulisse ist etwas sehr Besonderes. Die Jungs haben Einsatz und unbedingten Willen auf dem Feld gezeigt. Diese Intensität, das leidenschaftliche Verteidigen und die Unterstützung untereinander, auch von der Bank, waren der Schlüssel zum Erfolg", analysierte Jönke. Zudem lief es im Angriff deutlich besser als zuletzt. "Jeremy Lewis hat sich selbst aus seinem Tief herausgezogen, Verantwortung übernommen und das Team angeführt. Paulius Kleiza hat ebenfalls einen sehr guten Job gemacht und seine Mitspieler mitgerissen", lobte der Trainer. Mann des Spiels war aber Sebastian Kehr. "Der Beißer hat einen super Job gemacht. Er hat sich gut bewegt, war in der Verteidigung unglaublich wichtig und war mit 21 Punkten unser Topscorer. Seine 28 Minuten Einsatzzeit hat er sich absolut verdient", sagte Jönke.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel entschieden die Düsseldorfer den zweiten Abschnitt mit 28:13 für sich und lagen zur Pause überraschend souverän in Front. Den Vorsprung bauten sie sogar auf 77:56 aus (29.). Im letzten Viertel verkürzten die Hagener, die zuvor alle Heimspiele in dieser Saison gewonnen hatten, auf 72:81 (34.). Doch Max Dohmen, der in der Verteidigung sehr stark war, erstickte die Hoffnungen des Gegners mit zwei Dreiern in Folge. Den Schlusspunkt setzte Alexander Goolsby mit einem Dreier weit jenseits der Linie.

Auch die ART Giants II haben für eine positive Überraschung gesorgt. Auswärts bezwangen sie die BG Kamp-Lintfort, Titelkandidat in der 2. Regionalliga, mit 74:71 (35:37, 68:68) nach Verlängerung. "Das war eine gute Teamleistung, vor allem in der Defensive. Dort waren meine Spieler sehr konzentriert", lobte Trainer Gerrit Terdenge. Seine Schützlinge starteten furios mit 22:7. Doch dann drehte der Gegner auf und ging zur Pause knapp in Führung. Fortan entwickelte sich eine enge Partie. Sekunden vor Schluss lagen die Düsseldorfer 68:65 vorn, kassierten dann aber einen Dreier. In der trefferarmen Verlängerung führten sie kurz vor dem Abpfiff erneut mit drei Zählern, und dieses Mal landete der letzte Dreierversuch der Gastgeber daneben.

