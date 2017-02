Lokalsport: Aufstiegsträume sind geplatzt

Basketball-Oberligisten TG 81 und Dynamic Squad kassieren schmerzhafte Niederlagen. Von Christine Leska-Ottensmann

Die Hoffnungen auf die Meisterschaft in der Basketball-Oberliga sind gleich für zwei Düsseldorfer Mannschaften jäh geplatzt. Der Tabellenzweite TG 81 enttäuschte beim 52:66 gegen die TG Stürzelberg, und der Dritte Dynamic Squad kam sogar mit 61:91 gegen den Spitzenreiter SC Bayer 05 Uerdingen unter die Räder. Die Düsseldorfer müssen in den verbleibenden acht Partien nun auf mindestens zwei Ausrutscher der starken Uerdinger hoffen, um das Unmögliche doch noch möglich zu machen.

Bitter enttäuscht zeigte sich der verletzte TG-Spielertrainer Tim Brückmann. "Aufstieg ade! Nach der Pleite gegen den Vorletzten aus Duisburg hat es die Mannschaft nicht geschafft, sich den Kopf freizuspielen. Wir haben komplett den Faden verloren", resümierte er nach dem 52:66 (30:31) in Stürzelberg. Trotz einer ab dem zweiten Viertel ideenlosen Vorstellung im Angriff und einer schlechten Trefferquote war bis zum 44:44 in der 28. Minute alles möglich. Doch dann setzte es viertelübergreifend einen 2:20-Lauf, der die Entscheidung brachte.

Um doch noch eine Titelchance zu haben, wäre die Schützenhilfe von Dynamic Squad nötig gewesen. Doch vor der Minuskulisse von nur 30 Zuschauern verlor das Team, das auf seinen Trainer Jens Gabriel und den 2,10-Meter-Center Jan Gabriel verzichten musste, mit 61:91 (26:59) gegen den Tabellenführer SC Bayer Uerdingen. Entscheidend für die Pleite war das katastrophale erste Viertel, das die Gastgeber mit 8:33 abgaben. "Da haben wir in der Verteidigung alle geschlafen. Hier fehlten Einstellung und Willen", ärgerte sich Kapitän Rachid El Mahi. Während der Gegner bis zur Pause nahezu alle Chancen traumwandlerisch verwandelte und in der gesamten Partie sogar zehn Dreier versenkte, wollte bei den Düsseldorfern kaum etwas klappen. Ärgerlich war dann noch die Verletzung von Alex Janik, der im letzten Viertel beim Stand von 54:81 umknickte. Er hatte sich nach einer Fußverletzung gerade erst wieder zurückgemeldet.

Nach zwei enttäuschenden Niederlagen haben die Basketballer des TuS Maccabi mit einem starken Auftritt ein Lebenszeichen gesendet und den TSV Viktoria Mülheim daheim mit 98:54 überrollt. Gleich im ersten Viertel legten die Gastgeber den Grundstein zum Erfolg. Mit drei Dreiern in Folge war Arie Wilder maßgeblich am 16:0-Lauf in den letzten zwei Minuten dieses Abschnitts beteiligt. Den 36:13-Vorsprung baute das Team kontinuierlich aus. Arie Wilder erzielte 30 Punkte, darunter sieben Dreier. Spielmacher Daniel Kehl war ebenfalls glänzend aufgelegt.

Im Kampf um den Klassenerhalt haben die ART Giants III mit dem 73:60 (31:27)-Heimsieg über den direkten Konkurrenten BG Duisburg West einen Big Point gelandet. Nach einem guten Start mit vielen Schnellangriffen nahmen die Gastgeber jedoch das Tempo heraus und lagen zur Pause nur mit vier Zählern vorne. Dank einer besseren Abwehrarbeit und starkem Rebounding erarbeiteten sie sich wieder eine 60:43-Führung. Der Gegner verkürzte noch einmal auf acht Punkte. "Aber in den letzten zwei Minuten haben wir mehr investiert und verdient gewonnen", freute sich Trainer Tobias Langguth.

Quelle: RP