Lokalsport: Boll freut sich aufs WM-Doppel mit Ma

Borussias Spitzenspieler bildet bei der Heim-WM wieder ein Doppel mit dem Ersten der Tischtennis-Weltrangliste aus China. Morgen steht für die Düsseldorfer aber erstmal das Bundesliga-Topduell mit Fulda-Maberzell an. Von Tino Hermanns

Für die Borussia geht es formal betrachtet um nichts mehr. Die Tischtennis-Profis vom Staufenplatz haben vor dem letzten Bundesliga-Spieltag vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten TTC Fulda-Maberzell. Morgen (15 Uhr) gastieren die Hessen im Arag-Center-Court. Egal wie dieses Spitzenspiel ausgeht: Der Rekordmeister ist erneut Sieger der Hauptrunde. Für Fulda geht es um die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes und damit um das Heimrecht im möglicherweise entscheidenden dritten Play-off-Halbfinale gegen die TTF Ochsenhausen.

Dennoch ist die Partie für die Düsseldorfer nicht bedeutungslos. Sie wollen mit guter Form, viel Selbstvertrauen und erhobenen Hauptes in die am 9. April beginnenden Play-offs gegen den 1. FC Saarbrücken TT und ins Champions-League-Halbfinalrückspiel am kommenden Freitag gegen AS Pontoise Cergy gehen. "Wir sind ab sofort einige Zeit zusammen im Training", erläutert Cheftrainer Danny Heister. "Unsere Vorbereitungen auf die Halbfinals laufen auf Hochtouren."

Auch Borussia Bester, Timo Boll, kommt normalerweise bei bedeutungslosen Spielen nicht zum Einsatz. Diesmal jedoch muss er vor der entscheidenden Saisonphase wieder in den Wettkampfrhythmus kommen. Der 36-Jährige möchte zudem bei der Heim-WM (29. Mai bis 5. Juni) in Düsseldorf ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden. In der Messehalle 6 tritt Boll in einer kontinent-übergreifenden Zusammenarbeit zusammen mit dem Weltranglisten-Ersten, Olympiasieger von Rio und siebenmaligen Weltmeister Ma Long aus China im Doppel an.

"Ich freue mich sehr auf unseren zweiten Start als WM-Doppel", sagt Boll. "Zum einen verstehe ich mich mit Ma Long auch abseits des Tisches. Zum anderen haben mir die bisherigen gemeinsamen Auftritte sehr viel Spaß gemacht. Sowohl bei den China Open 2013 als auch der WM 2015 waren es für uns beide trotz unterschiedlichen sportlichen Erfolgs tolle Momente. Nun also der dritte Teil unseres Doppels erstmals in meiner Heimat, bei der WM in Düsseldorf. Das ist ein schöner, weiterer Höhepunkt meiner Karriere."

Ob Anton Källberg (WR 94) nach seiner fiebrigen Erkältung gegen Fulda zum Einsatz kommen kann, steht noch nicht fest. Stefan Fegerl (WR 21) und Kristian Karlsson (32) sind aber gut drauf. Selbstvertrauen dürfte Heisters Team auch deshalb haben, weil es das Hinspiel 3:0 gewann.

"Sollte Borussia wie in der Hinrunde in Bestbesetzung antreten, wird es auch im Rückspiel sehr schwer für uns", vermutet TTC-Vizepräsident Johannes Hodes.

Quelle: RP