Lokalsport: Borussia ist heiß auf Titel Nummer 67

Der Tischtennis-Rekordmeister steht morgen im Final-Four-Turnier um den deutschen Pokal. Im Halbfinale in Neu-Ulm ist eine Sensationsmannschaft der Gegner: Zweitligist TV 1879 Hilpoltstein. Von Tino Hermanns

Manchmal muss man ja auch Glück haben im Leben. Selbst wenn es so von Erfolgen begleitet wird wie das der Düsseldorfer Borussia: 66 Titel haben die Tischtennisspieler vom Staufenplatz dem Verein bereits eingespielt, der 67. könnte morgen in Neu-Ulm folgen. Dort wird ab 11 Uhr das Final Four des nationalen Pokals ausgespielt. Das Endspiel müssten die Borussen eigentlich problemlos erreichen, denn bei der Halbfinal-Auslosung hatte der Rekord-Pokalsieger richtig Glück: Ihm wurde Zweitligist TV 1879 Hilpoltstein zugelost. "Wir hätten sicherlich ein schlechteres Los bekommen können", meint Borussias Manager Andreas Preuß. "Es gibt aber keinen Grund, Hilpoltstein zu unterschätzen. Die Mannschaft hat zuletzt im Viertelfinale Bundesligist Bremen rausgeworfen."

Dennoch ist es eine Sensation, dass die Bayern aus dem Landkreis Roth zu den vier besten Teams im Pokal gehören. In der Zweiten Liga reißen die Hilpoltsteiner keine Bäume aus. Mit 7:13 Punkten rangiert der TV auf Tabellenplatz sieben und ist abstiegsgefährdet. "Nichtsdestoweniger wollen wir das Halbfinale gegen Düsseldorf genießen und die Stimmung in der Arena aufsaugen", erläutert TV-Kapitän Alexander Flemming. "Wir haben keine Chance, aber die wollen wir nutzen."

Dabei werden die Hilpoltsteiner von 250 Fans unterstützt. Dank einiger Gönner zahlen diese nur 20 Euro für die Fahrt, das Fan-Shirt und alle Getränke im Bus sind im Preis enthalten. "Zumindest in dieser Disziplin sind wir besser als der Champion, insofern können wir gar nicht verlieren", frotzelt Hilpoltsteins Manager Bernd Beringer.

"Das alles wird uns nicht verunsichern", versichert Borussias Cheftrainer Danny Heister. "Gegen uns muss man erst einmal gewinnen. Ob Hilpoltstein nun in der 2. Liga spielt oder nicht, ist nicht wichtig. Wir werden mit ganzer Kraft in die Partie gehen." Das heißt, dass Timo Boll (Weltrangliste/WR 11) und Stefan Fegerl (WR 19) mit von der Partie sind. Zuletzt hatte Heister die beiden in der Liga geschont. Anton Källberg (WR 88) und Sharath Kamal Achanta (59) hatten durch ihre Siege gegen den Bundesligazweiten Ochsenhausen ihre gute Form bewiesen. Kristian Karlsson (WR 24) hat seine Fußverletzung auskuriert, ist wieder voll im Training und angriffslustig. "Klar sind wir favorisiert, aber wir müssen die Arbeit trotzdem erst einmal erledigen", sagt Karlsson.

Heister hat die Qual der Wahl. Aber egal in welcher Formation der Pokalverteidiger gegen den Zweitligisten auch antritt, alles andere als der Finaleinzug wäre eine noch größere Sensation als Hilpoltsteins Teilnahme am Final Four. "Im Pokal wollen wir wieder angreifen und natürlich den Titel holen", lautet die Parole des niederländischen Chefcoachs. Das beinhaltet den Sieg in der Vorschlussrunde. Eine Prognose auf ein mögliches Finale möchte der Trainer aber nicht abgeben. "Wer sich zwischen Saarbrücken und Mühlhausen durchsetzt, lässt sich schwer voraussehen. Saarbrücken kämpft mit Verletzungspech. Davon wird am Ende viel abhängen."

