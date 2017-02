Lokalsport: Borussia kann ihre Führung ausbauen

Der Tischtennis-Rekordmeister gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim SV Werder Bremen. Mit einem Sieg könnten die Düsseldorfer den Verfolgern Ochsenhausen und Saarbrücken weiter davonziehen, da diese aufeinandertreffen. Von Tino Hermanns

Wenn alles gut läuft, dann hat die Borussia bald sechs Minuspunkte Vorsprung auf den Tabellendritten der Tischtennis-Bundesliga und weiterhin vier Zähler auf den Zweiten. Dafür muss der Spitzenreiter aus Düsseldorf (18:2 Punkte) beim Tabellenvorletzten, dem SV Werder Bremen, gewinnen. Für die neue Punktedifferenz im Ranking sorgt dann automatisch die Partie der TTF Ochsenhausen (16:6) gegen den 1. FC Saarbrücken TT (14:6). Das Champions-League-Spiel Borussias gegen die Ochsenhausener war beim Druck dieser Ausgabe noch nicht beendet.

Die Borussen wissen noch nicht genau, was sie morgen (15 Uhr) in Bremen erwartet. Gut möglich, dass der Ex-Düsseldorfer und Werder-Spitzenspieler Bastian Steger (Weltrangliste/WR 23) nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback feiert. Seit dem 30. Oktober hat Steger wegen eines gebrochenen großen linken Zehs inklusive Gelenkentzündung kein Liga-, Pokal oder Turnierspiel bestritten. Ursprünglich ging man an der Weser von vier bis sechs Wochen Auszeit aus. Doch Steger sagte zuletzt alles ab, auch das Europe-Top-16-Turnier vergangenes Wochenende.

"Ich habe jetzt ein paar Mal eine Stunde trainiert, und es ging ganz gut", berichtet Steger. "Das Turnier wäre aber viel zu früh für mich gekommen. Mein Ziel ist es, einen kontinuierlichen Aufbau zu machen und wieder fit zu werden, um in Düsseldorf eine tolle WM zu spielen." Die Weltmeisterschaft wird vom 29. Mai bis 5. Juni in der Messe Düsseldorf gespielt. Da muss Steger noch nicht mit aller Gewalt in den Liga-Spielbetrieb einsteigen, doch eine Partie gegen den Rekordmeister ist immer ein gutes Lockmittel.

Selbst wenn Steger morgen spielen sollte, Angst und Schrecken verbreitet der 35-Jährige bei den Borussen nicht. Seine TTBL-Bilanz von 1:6 Siegen, die er vor seiner Verletzung erspielte, darunter auch das 1:3 gegen Kristian Karlsson bei Borussias 3:0 Sieg im Hinspiel, ist unterdurchschnittlich.

Und auch Stegers Mannschaftskameraden Constantin Cioti, Hunor Janos Szocs Janos (WR 99) und Kirill Skachkov (WR 103) sind noch nicht wie ein Wirbelsturm durch die Reihen der Ligakonkurrenz getobt. Nur die Siege gegen Grenzau und Grünwettersbach schlagen bei den Werderanern positiv zu Buche.

"Einen Gegner zu unterschätzen, ist nicht unser Ding", sagt Borussias Chefcoach Danny Heister. "Wir werden uns ordentlich vorbereiten und auch mit den Bällen trainieren, mit denen in Bremen gespielt wird." Dafür reisen die Düsseldorfer bereits heute in den Norden und werden vor Ort eine Trainingseinheit absolvieren. Mit dabei sind Timo Boll (WR 10), Stefan Fegerl (21) sowie das Schweden-Duo Kristian Karlsson (22) und Anton Källberg (87).

Die TTBL-Begegnung in Bremen läuft gratis als Livestream im Borussia TV auf tv.borussia-duesseldorf.de

Quelle: RP