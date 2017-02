Lokalsport: Colours in der Verbandsliga ungeschlagen

Auch nach neun Spieltagen ist der Billardclub Colours weiterhin ungeschlagen. Im Spitzenspiel bei der PSG Köln gab es ein 4:4 und gegen den BC Colours 2 ließ das Team einen 6:2-Sieg folgen.

In Köln gingen die Gäste zunächst in Führung, ehe die Gastgeber nicht nur zum 2:2 ausgleichen, sondern in der zweiten Spielhälfte mit sogar 4:3 in Führung gegen konnten. Am Ende sicherte Tim Guber in einem Herzschlagfinale durch einen 125:114-Sieg im 14.1endlos den Punktgewinn der Düsseldorfer.

Im zweiten Spiel des Wochenendes gewann die Erste gegen den BC Colours 2 nach ausgeglichener erster Hälfte mit 6:2. Mit vier Siegen war Teamcaptain Marcel Nottebaum am Wochenende der erfolgreichste Spieler des Teams.

Die 2. Mannschaft verpasste am Samstag gegen den PBSC Bonn den Anschluss ans Mittelfeld. Nach einem 1:3-Rückstand reichte es nur zu einem Unentschieden.

Quelle: RP