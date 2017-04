Lokalsport: Dainius Zvinklys bleibt den Giants treu

Der Litauer hat als erster Basketballer einen neuen Vertrag für die kommende Regionalliga-Spielzeit unterschrieben. Die dritte Mannschaft der ART Giants feiert in der Oberliga den Derbysieg gegen Dynamic Squad und den Klassenerhalt. Von Christine Leska-Ottensmann

Mit einer Niederlage haben die Basketballer der ART Giants ihre Saison beendet. Beim Elften BBG Herford zogen sie mit 77:83 (33:40) den Kürzeren und schließen die Spielzeit in der 1. Regionalliga mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Platz acht ab.

"Wir konnten nur mit sieben Akteuren antreten. Sie haben ihr Bestes gegeben, aber die Trefferquote war nicht ganz so gut", analysierte Trainer Jonas Jönke. Den zwischenzeitlichen Elf-Punkte-Rückstand verkürzten die Giants 100 Sekunden vor Schluss zwar auf 68:72, doch die Wende schafften sie nicht mehr. Trotzdem war der Coach nicht böse. "Wir können zufrieden sein mit dem, was wir seit dem Winter erreicht haben. Spielerisch haben wir uns verbessert und diese Leidenschaft, diese Begeisterung auch auf unsere Fans übertragen", resümierte Jönke.

In den nächsten Wochen stehen mit den Spielern die Gespräche für die kommende Saison an. Ein Akteur hat bereits unterschrieben: der Litauer Dainius Zvinklys. "Dan ist ein unglaubliches Energiemonster, mit viel Athletik und Zug zum Korb. Auch in der Verteidigung ist er sehr engagiert. Wir sind sehr glücklich, dass er sich so schnell entschieden hat, bei uns zu bleiben", berichtet der Coach erfreut. Zvinklys selbst wünscht sich, Jönke als Trainer der ersten Mannschaft zu behalten. "Aber in dieser Hinsicht ist noch gar nichts entschieden", betont Jönke.

Leer ausgegangen sind die ART Giants II in der 2. Regionalliga. Beim Absteiger TuS Zülpich, den sie im Hinspiel noch mit 40 Punkten Differenz geschlagen hatten, verloren sie mit 71:73 (44:34). "Nur im zweiten Viertel haben wir es geschafft, dynamisch aufzutreten und unsere Stärken auszuspielen", erklärte Trainer Gerrit Terdenge. Am Ende gab es noch einige einfache Ballverluste, die zur knappen Niederlage beitrugen. Morgen Abend geht es für die ART Giants II weiter: Um 20 Uhr treten sie zum Nachholspiel beim Absteiger TuS Hilden an.

Große Freude herrschte nach dem Derby bei den Oberliga-Basketballern der ART Giants III: Mit dem 86:78 (39:37)-Erfolg über Dynamic Squad haben sie den viertletzten Platz und damit den Klassenerhalt sicher. Erst nach dem 4:11-Rückstand wachten die Giants auf und gestalteten die Partie ausgeglichen. Nach der Pause drehte das Squad-Team auf und ging mit 60:45 in Führung. Ein guter Lauf brachte die Gäste zurück ins Match und mit einem weiteren 14:2-Lauf mit drei Dreiern bogen die Giants in die Siegerstraße ein. Von den acht Akteuren trafen gleich fünf zweistellig. Squad-Trainer Jens Gabriel war enttäuscht. "Wir wollten die zwei Punkte unbedingt. Leider haben uns kleine Fehler im letzten Viertel aus dem Konzept gebracht."

Die Herren der TG 81 bezwangen die BSG Grevenbroich II mit 81:68 (37:36) und blieben damit in der gesamten Saison zu Hause ungeschlagen. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit spielte sich Ersatz-Center Felix Leuer mit neun Punkten und vielen Rebounds ins Rampenlicht. Nach dem Wiederanpfiff übernahm Khalid Annouri das Zepter und führte seine Mannschaft mit acht Punkten zur spielentscheidenden 55:41-Führung.

Die Basketballer des TuS Maccabi unterlagen dem gastgebenden TV Jahn Königshardt mit 78:88. Die Düsseldorfer kamen ganz schlecht in die Partie und lagen zwischenzeitlich sogar mit 30 Punkten im Hintertreffen. "Immerhin hat mein kleiner Kader gute Moral und großen Kampfgeist gezeigt und den Rückstand zwei Minuten vor dem Ende auf sechs Zähler minimiert. Diese Aufholjagd hat aber zu viel Kraft gekostet", resümierte Trainer Mathias Gierth.

Quelle: RP