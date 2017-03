Lokalsport: DEG-Junioren starten ins Viertelfinale

Die Mannschaft von Trainer Georg Holzmann bestreitet heute das erste Spiel in Iserlohn. Das Rückspiel findet am Samstag an der Brehmstraße statt, ebenso ein eventuell notwendiges drittes Treffen am Sonntag. Von Roman Grombach

Noch vier Siege fehlen der Düsseldorfer EG bis zur Meisterschaft in der Deutschen Nachwuchs Liga. Doch was in der Theorie recht simpel klingt, ist in Wahrheit ein noch sehr harter Weg. Heute (18.30 Uhr) beginnt für die Eishockeymannschaft von DEG-Trainer Georg Holzmann in Iserlohn die spannendste Phase der Saison. Hier ein Überblick über den Viertelfinal-Gegner, den weiteren Liga-Modus und die Chancen der DEG.

Modus Nach Vor- und Hauptrunde sowie einer Qualifikationsrunde für das Viertelfinale stehen die letzten acht Mannschaften fest. Um das Endrundenturnier in Bad Tölz (25. und 26. März) zu erreichen, werden im Viertelfinale zwei Siege aus maximal drei Spielen (Best-of-three) benötigt. Die DEG muss heute zunächst auswärts bei den Sauerländern antreten. Die zweite Partie wird dann am Samstag (19.30 Uhr) an der Brehmstraße ausgetragen. Sollte eine dritte Begegnung für die Entscheidung benötigt werden, findet diese am Sonntag (12.30 Uhr) ebenfalls in Düsseldorf statt. Der Sieger zieht dann ins Finalturnier ein. Dort würde im Halbfinale ein einzelner Erfolg reichen, um ins Endspiel einzuziehen. Die übrigen Duelle im Viertelfinale: Köln gegen Augsburg, Bad Tölz gegen Berlin und Mannheim gegen Landshut.

Viertelfinal-Gegner Während die Düsseldorfer die rote - die stärkere - Hauptrundengruppe als Zweiter abschlossen, musste der Iserlohner EC in der schlechteren Hälfte spielen. Der Rooster-Nachwuchs beendete die Doppelrunde zwar souverän als Erster, wurde aber eben auch nicht so sehr gefordert. Dennoch setzte sich das Team vom Seilersee in der Qualifikationsrunde dann mit zwei überzeugenden Siegen (4:1 auswärts und 5:2 daheim) gegen den ESV Kaufbeuren (Letzter der roten Staffel) durch. "Ich habe das Spiel in Iserlohn gesehen. Unser Gegner verfügt über zwei spielstarke Reihen, die für die Tore sorgen", analysiert DEG-Coach Holzmann. Der Jahrgang des IEC sei talentiert und als Schülermeister des Vorjahres sehr gut eingespielt. Dazu stehe in Marc Fleischer ein überragender Rückhalt im Tor.

Die Mannschaft Die DEG kassierte in der roten Hauptrundengruppe die wenigsten Gegentore. Ein deutliches Indiz für funktionierendes Abwehrverhalten. "Wir haben gelernt, dass alle fünf Feldspieler mit zurückarbeiten müssen", lobt Holzmann. Zudem hätten sich die Torhüter im Verlauf der Saison deutlich gesteigert. Einziges Problem sei noch immer der Torabschluss. Personell fehlt Holzmann gegen Iserlohn nur der noch immer am Halswirbel verletzte Pascal Grosse.

Die Chancen Für das Viertelfinale schätzt Holzmann die Chancen auf 50 zu 50. Hauptgrund sei der Modus: "Bei einer Best-of-five-Serie (Anm. der Redaktion: drei Siege werden benötigt) würde ich uns als Favorit einschätzen. So hängt zu viel vom ersten Spiel ab." Und während sein Team nach einer langen Pause - schon am letzten Gruppenspieltag hatte die DEG frei - erst wieder den Rhythmus finden müsse, komme der Gegner mit Schwung aus der Quali-Runde. Zudem findet das erste Spiel der Viertelfinal-Serie in Iserlohn statt. Gegen Kaufbeuren sorgten dort etwa 800 Fans für Stimmung. "Darauf müssen wir uns einstellen. Aber es ist auch nicht so, dass wir noch nie in dieser aufgeladenen Atmosphäre gespielt hätten", sagt Holzmann. Über das mögliche Finalturnier möchte der Trainer noch nicht sprechen.

Quelle: RP