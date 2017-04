Lokalsport: Derby-Zeit in der Fußball-Landesliga

Heute treffen die vier Düsseldorfer Teams in zwei Partien aufeinander. Während der Rather SV den VfL Benrath empfängt, bekommt es der TV Kalkum-Wittlaer zu Hause mit dem Tabellenzweiten DSC 99 zu tun. Von Dennis Hamrun und Marvin Wibbeke

Rather SV - VfL Benrath. Am heutigen Gründonnerstag (19.30 Uhr, Rather Waldstadion) gehen die Derbywochen für den RSV direkt weiter. Vier Tage nach der 2:4-Niederlage gegen den DSC 99 empfangen die Rather den VfL Benrath zum Abstiegskrimi. Der Druck, den dieses Duell mit sich bringt, ist durch die jüngsten Resultate noch einmal gewachsen. Nur noch einen Zähler trennen die beiden Kontrahenten voneinander. Mit einem Auswärtserfolg würden die Benrather also einen großen Schritt machen und gleichzeitig die Abstiegssorgen der Rather vergrößern. "Unser Ziel ist es, mindestens einen Zähler mitzunehmen, damit wir Rath nicht aus den Augen verlieren", betont VfL-Trainer Frank Stoffels.

Auch sein Gegenüber Patrick Michaelis weiß um die Brisanz dieses Duells: "Da kann man wirklich von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen. Ich erwarte ein hart umkämpftes Spiel, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben können." Michaelis muss dabei auf seinen Verteidiger Christoph Lübke verzichten, der gegen den DSC bereits verletzt ausgewechselt werden musste. Dafür wird eventuell der lange verletzte Philipp Younes zurück in die Mannschaft kehren. Auch der VfL Benrath kann personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Zwar lichteten sich zuletzt die Verletzungssorgen, doch Paul Hoffmeister und Pascal Tonou werden erst nach Ostern wieder eingreifen können. Dafür kehrt Torjäger Sascha Willms zurück, der schon beim 3:0 gegen Odenkirchen überzeugte

TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99. Wenn der TVKW heute (19.30 Uhr, Grenzweg) den DSC zum Derby empfängt, kommt es zum Aufeinandertreffen zweier äußerst ungleicher Gegner. Während der Tabellenletzte TVKW seit einer gefühlten Ewigkeit kein Spiel mehr für sich entschied, handelt es sich beim DSC um eines der Spitzenteams der aktuellen Saison, das nach einer kürzeren Schwächephase zuletzt beim 4:2 über den Rather SV wieder Stärke bewies.

Vor dem Derby könnten die Rollen also kaum deutlicher verteilt sein. Hier das abgeschlagene Tabellenschlusslicht. Dort der übermächtige Herausforderer. Doch die Gastgeber wollen sich nicht so einfach mit der Außenseiterrolle zufrieden geben. "Meine Mannschaft ist trotz unserer Tabellenplatzierung hochmotiviert", erklärt TVKW-Trainer Holger Sturm. "Gerade nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Spieltage, wollen die Spieler gegen einen Gegner wie den DSC erst recht gewinnen".

Auf der Gegenseite ist man sich dieser gesteigerten Motivation bewusst. "Das ist gerade das Gefährliche an einem Gegner wie dem TV Kalkum-Wittlaer", meint Thomas Puschmann, Co-Trainer des DSC, im Vorfeld. "Die Mannschaft des TVKW hat in so einem Spiel nichts zu verlieren und wird sich ganz sicher nicht im Vorbeigehen schlagen lassen". Sorgen bereiten dem Trainerteam der Düsseltaler aber besonders die zwischenzeitlich immer wieder auftretende Passivität ihrer Mannschaft. Hinzu kommt, dass der Einsatz des zuletzt angeschlagenen Innenverteidigers Roman Nahimi noch fraglich ist. Sollte Top-Torjäger Shun Terada (33 Saisontore) seine aktuell beeindruckende Form auch gegen den TVKW bestätigen können, dürfte all dies aber keine allzu große Rolle spielen. Allein in den verganenen zwei Partien traf der Japaner, der die Torschützenliste mit acht Treffern Vorsprung souverän anführt, vier Mal.

