Lokalsport: DHC-Damen heute gegen Köln in der Favoritenrolle

DHC-Damen heute gegen Köln in der Favoritenrolle

Heute um 14 Uhr bestreiten die Bundesligadamen des Düsseldorfer Hockey-Club ihr letztes Spiel in diesem Jahr. In der Halle am Seestern ist um 14 Uhr Rot-Weiß Köln der Gast. Die Voraussetzungen sind für die Teams sehr unterschiedlich. Die Damen aus der Domstadt liegen zur Zeit nur auf dem vierten Tabellenplatz, haben auch noch ein Nachholspiel, dass sie auf Platz drei bei einem Sieg vorrücken lassen würde.