Lokalsport: "Didi" Hegen sucht die Hobby-Meister

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

"Didi" Hegen meldet sich zurück an der Brehmstraße. Dort, wo der heute 54-Jährige als Eishockey-Profi großartige Erfolge feierte, zwischen 1990 und 1996 viermal mit der DEG Deutscher Meister wurde und in einer Sturmreihe mit den Brüdern Bernd und Gerd Truntschka das Publikum begeisterte. Seine Rückkehr am Wochenende erfolgt freilich nicht auf, sondern neben dem Eis: Mit seiner Agentur DH 23 Sportevents richtet Hegen die erste Deutsche Meisterschaft für Eishockey-Hobbymannschaften aus.

"Die Idee dazu ist mir im vergangenen Juli gekommen", berichtet der 290-malige deutsche Nationalspieler. "Es gibt zwar eine Menge regionaler Hobbyspiele und -turniere, aber bundesweit hat es noch keine solche Veranstaltung gegeben. Da dachte ich mir: Das wird jetzt aber mal Zeit - und welcher Ort würde sich besser für die Premiere eignen als die gute alte Brehmstraße?"

Hegen mietete beide Eisflächen für die Zeit von Freitag bis Sonntag an und stellte das Meldeformular auf die Internetseite seiner Agentur. Die Resonanz war hervorragend: 19 Mannschaften sind mit von der Partie, einigen musste er sogar absagen, weil die Spielzeiten sonst die Kapazitäten der Brehmstraße überschritten hätten. "Es wird in fünf Gruppen à vier Mannschaften gespielt", erklärt der gebürtige Kaufbeurer. "Drei Teams scheiden nach der Vorrunde aus, die übrigen 16 spielen vom Achtelfinale an im K. o.-Modus den Meister aus."

Die Spielzeit beträgt pro Partie zweimal 20 Minuten bei durchlaufender Uhr - da kommt einiges zusammen. Deshalb geht es morgen um 15 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Günter Karen-Jungen los, Samstag und Sonntag geht es bereits ab 8 Uhr aufs Eis. "Wenn alles nach Plan läuft, erwarten wir das Endspiel für Sonntag, 15 Uhr", berichtet Hegen. "Die Siegerehrung nehme ich dann gemeinsam mit DEG-Legende Walter Köberle vor."

Hegen, der 111 Tore für die deutsche Nationalmannschaft erzielte, freut sich diebisch auf das Turnier in der Stadt, die seit langem seine zweite Heimat geworden ist. Mit seiner Lebensgefährtin Caro wohnt er in Lörick, ist regelmäßig zu Besuch bei den DEG-Heimspielen im ISS Dome. Sein bislang letzter Job im Profi-Eishockey war die Tätigkeit als Sportlicher Leiter bei seinem Stammverein ESV Kaufbeuren, zuvor hatte er nach Ende seiner aktiven Karriere unter anderem den EV Duisburg trainiert.

Eine Rückkehr in die Trainer- oder Managerszene schließt er nicht aus, zunächst einmal gilt aber seine Konzentration seiner Eventagentur, mit der er unter anderem aktive Eishockey-Wochenenden für Firmen organisiert und dabei selbst als Trainer agiert. Und natürlich der Hobby-Meisterschaft, die im Erfolgsfall jedes Jahr stattfinden soll.

Quelle: RP