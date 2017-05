später lesen Lokalsport Eller kann dem MSV Schützenhilfe im Titelkampf leisten 2017-04-28T18:11+0200 2017-04-29T00:00+0200

Sollte es nicht mit dem Teufel zugehen, dürfte der MSV in den kommenden Wochen den Aufstieg in die Fußball-Landesliga feiern. Zehn Punkte beträgt mittlerweile der Vorsprung auf den Bezirksliga-Dritten SSV Berghausen, immerhin vier sind es auf den Zweiten SV Uedesheim. Bei noch sechs ausstehenden Spielen kann sich das Team von Trainer Mo Elmimouni sogar noch einen Ausrutscher leisten. Dies wird der ehrgeizige Coach aber mit Sicherheit nicht gern zulassen - auch nicht gegen den Lohausener SV am Wochenende.