später lesen Lokalsport Funktionär und Vorbild: Walter Kapp wird 80 2017-05-03T19:27+0200 2017-05-04T00:00+0200

Wahrscheinlich kennen alle Faustballer auf der ganzen Welt den Namen Walter Kapp. Der gebürtige Düsseldorfer war über Jahrzehnte als Generalsekretär des Internationalen Faustball Verbandes (IFA) einer der global tätigen Sportbotschafter der Stadt. Kapp, dessen Heimatverein der Friedrichstädter TV ist, organisierte federführend Weltmeisterschaften und die Turniere bei den World Games wie in Den Haag oder 2005 in Duisburg. Weil der Sitz der IFA bis vor einigen Jahren immer am Wohnort des Generalsekretärs verortet wurde, stand Düsseldorf lange Zeit in sämtlichen Adressverzeichnissen internationaler Sportorganisationen.