Lokalsport: Fußball-Landesligisten legen wieder los

Neben einem neuen Trainer verpflichtet der Rather SV auch fünf neue Spieler, gibt im Gegenzug sieben Akteure ab. Das Saisonziel heißt eindeutig Klassenerhalt. Der erste Gegner des RSV ist morgen der VSF Amern. Von Marvin Wibbeke

Der Rather SV steht vor den verbleibenden 15 Rückrundenspielen vor einem Neustart. Dabei hat es nicht nur auf der Trainerbank eine Veränderung gegeben. Patrick Michaelis ist der neue Mann an der Seitenlinie, nachdem das bisherige Trainerteam Christian Schmitz und Michael Hecker nach dem letzten Spiel 2016 sein Amt niedergelegt hat. Die erste Pflichtaufgabe des neuen Fußballjahres führt die Düsseldorfer morgen mit der VSF Amern zusammen (15 Uhr, Waldstadion).

Auch im nun 25 Mann starken Kader des Rather SV gibt es einige neue Gesichter. Als Backup für Keeper Dominik de Bellis kehrt ein alter Bekannter nach Rath zurück. Frederik Seidel, der von 2013 bis 2015 in Rath kickte, wechselt von Agon 08 II ins Waldstadion. Für die Abwehr wurden gleich drei Zugänge gemeldet. Vom Bezirksligisten SG Unterrath kommt der Deutsch-Ghanaer Jeffrey Boateng, Carlson Muyuk spielte für den Oberligisten SV Hönnepel-Niedermörmter, der vereinslose Christoph Lübke war zuletzt für den Westfalenligisten TuS Hiltrop aktiv.

Für das Mittelfeld haben sich die Düsseldorfer ebenfalls verstärkt. Der 20-jährige Marco Olivieri, früher für den MSV Duisburg in der A-Junioren-Bundesliga im Einsatz, war wie Muyuk zuletzt für den SV Hönnepel-Niedermörmter aktiv. Für den Angriff wurde derweil Nail Mazlumovski verpflichtet. Er kommt vom Ligakonkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler. In Düsseldorf ist der 24-Jährige kein Unbekannter, spielte er doch 2011/2012 17 Mal für den damaligen Landesligisten Wersten 04. Dem gegenüber stehen auch einige Abgänge: Ismail Ibrahim, Timo Ziegler, Andreas Plödereder, Patrick Werchau, Nils Freitag, Jonas Borkowsk und Dario Ljubic.

Trotz des großen Umbruchs scheint sich der neu formierte Kader des Rather SV bereits gut gefunden zu haben. Trainer Michaelis ist von den ersten Eindrücken jedenfalls begeistert: "Ich bin positiv überrascht, wie gut alle von Anfang an mitgezogen haben. Die Truppe hat eine hohe Qualität. Genug, um in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen. Wir werden mit jeder Trainingseinheit und mit jedem Spiel enger als Team zusammenwachsen."

Für die Restrückrunde gibt es für den RSV jedoch nur ein Ziel - den Klassenerhalt. Michaelis: "Wir wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte sammeln. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen."

