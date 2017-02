Lokalsport: Gal verpasst knapp den Turniersieg

Golferin vom GC Hubbelrath verliert in Australien erst im Stechen. Von Tino Hermanns

Sandra Gal und Nicolai von Dellingshausen (beide GC Hubbelrath) hatten einen guten Start in die Golfsaison 2017. Doch Pech war auch dabei, denn sowohl Gal auf der Ladies European Tour (LET) als auch von Dellingshausen auf der Pro Golf Tour (PGT) mussten im Stechen anderen den Turniersieg überlassen.

Gal startete in Australien bei den "Oates Victorian Open", einem Turnier der höchsten europäischen Profi-Golferinnen Tour. Mit 276 (67, 69, 71, 69) Schlägen nach vier Runden hatte sich die gebürtige Düsseldorferin mit der Engländerin Melissa Reid (67, 70, 67, 72) an die Spitze des 144 Spielerinnen umfassenden Feldes gesetzt. Im Stechen waren Gal und Reid zwei Löcher lang gleich auf, dann aber patzte die Hubbelratherin und musste der Engländerin den Sieg überlassen. "Ich habe zwar im Play-off verloren, aber ich bin stolz darauf, wie ich in den harten äußeren Bedingungen gespielt habe", sagte Gal.

Von Dellingshausen, derzeit in der dritten Liga des Golfs unterwegs, gehört auf der PGT zu den Top-Spielern. Bei den "Open The Tony Jacklin 2017" in Marokko war er mit 204 Schlägen (65, 70, 68) Schlägen nach den drei Turnierrunden mit Robbie van West (Niederlande), Marco Iten (Schweiz) und Moritz Lampert (St. Leon-Rot) schlaggleich. Im Stechen hatte von Dellingshausen schließlich das Nachsehen.

Sandra Gal und Nicolai von Dellingshausen bleiben zunächst in fernen Ländern. Denn die Düsseldorfer Berufsgolferin startet bei den "Women's Australian Open" (16. bis 19. Februar) in Adelaide und ihr Hubbelrather Klubkollege ist bei der "Open Casa Green Golf" (15. bis 17. Februar) in Casablanca dabei.

Quelle: RP