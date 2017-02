später lesen Lokalsport Gerresheimer Ringer feiern ein Comeback Teilen

2017-02-09

In den vergangenen Jahren war es still geworden um die Ringer des TuS Gerresheim. In den Mannschaftswettbewerben starteten Kämpfer des traditionsreichen Vereins in einer Wettkampfgemeinschaft mit dem Solinger SC, aber bei Einzelturnieren gab es kaum noch Erfolge.