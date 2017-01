Lokalsport: Hockeyspieler suchen ihre letzte Chance

Noch können die Herren des DHC das Viertelfinale um die deutsche Hallenmeisterschaft erreichen, doch dafür brauchen sie am Wochenende zwei Siege. Die Damen bestreiten gegen Köln ein "Finale" um den Gruppensieg. Von Joachim Pickert

Die Herren des Düsseldorfer Hockey-Clubs haben bisher nicht unbedingt erwartungsgemäß eine erfolgreiche Saison absolviert. Nach acht von zehn Begegnungen liegt das Team des Trainerduos Akim Bouchouchi und Mirko Stenzel auf einem erfreulichen vierten Tabellenplatz. Mit 13 Punkten und 46:38 Toren hätte der DHC bei zwei Siegen in den letzten Spielen sogar noch die Chance, das Viertelfinale um die deutsche Hallenhockeymeisterschaft zu erreichen.

Damit rechnet man am Seestern aber nicht unbedingt, denn heute um 15 Uhr muss eine erste hohe Hürde genommen werden - das ist in der benachbarten Seidenstadt der Crefelder HTC, der punktgleiche Tabellendritte. Das Hinspiel konnte der DHC mit 9:6 gewinnen, aber der CHTC will unbedingt an die früheren Erfolge gegen die Oberkasseler anknüpfen. Morgen um 15 Uhr möchten sich die Düsseldorfer dann mit einem Heimsieg von den zahlreichen Fans verabschieden. Die Chancen dazu sind gut, denn Gegner ist der Tabellenvorletzte Kahlenberger HTC. Im Mülheimer Hinspiel gab es einen sicheren 6:2-Erfolg für die Oberkasseler.

Die Mülheimer waren zwar gut in die Saison gestartet, aber zwei zweistellige Niederlagen in den jüngsten Begegnungen sprechen erneut für einen klaren Erfolg des DHC. In jedem Fall freut sich Mirko Stenzel auf einen gelungenen Saisonabschluss: "Auch wenn die Trümpfe für einen etwaigen Viertelfinal-Einzug nicht in unserer Hand liegen, werden wir alles daran setzen, noch mal ein erfolgreiches Wochenende zu erleben und die Saison positiv zu beenden." Den Trainern steht voraussichtlich der komplette Kader zur Verfügung.

Eine beeindruckende Bilanz können die Damen des DHC vor dem letzten Match der Hallenhockey-Hauptrunde vorlegen. Nach neun von zehn Spielen haben sie neben acht Siegen nur ein Remis hinnehmen müssen und dadurch bereits vorzeitig das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht.

Im letzten Match ist morgen um 14 Uhr in der Halle am Seestern der Tabellenzweite Rot-Weiss Köln der Gegner. Das ist auch die Mannschaft, die dem DHC den einzigen Punktverlust bescherte. Köln muss im Gegensatz zu den Düsseldorferinnen zwei Spiele austragen und hat den Tabellendritten Uhlenhorst Mülheim zu Gast. Die "Uhlen" wollen trotz fünf Punkten Rückstand auf Köln noch ins Viertelfinale, wie ihr Trainer Mark Spieker nach der 5:7-Niederlage in Düsseldorf verkündete. Dem DHC soll das recht sein, denn dann wäre die Mannschaft von Trainer Nicolai Sussenburger in jedem Fall Gruppensieger.

Sussenburger will darauf allerdings nicht verlassen und morgen aus eigener Kraft die Tabellenführung behaupten. "Ich denke, dass wir am Sonntag ein Finale um Platz eins haben werden", meint der Coach. "Das schon gebuchte Viertelfinale ist natürlich beruhigend, aber auf der anderen Seite ist es umso besser, gegen einen Topgegner wie RW Köln zu spielen, um sich für die K.o.-Spiele vorzubereiten. Bei uns macht sich leider gerade eine Erkältungswelle breit, aber ich hoffe dennoch, einen starken Kader am Start zu haben." Nach dem derzeitigen Stand der übrigen Gruppen wäre dann der Rüsselsheimer RK oder TSV Mannheim der Gegner.

Quelle: RP