Lokalsport: Hockeyspielerinnen des DHC erobern den vierten Platz

Die Hockeydamen des Düsseldorfer HC haben den vierten Tabellenplatz und damit einen Endrundenplatz in der ersten Bundesliga erobert. Der klare 4:0 (1:0)-Heimerfolg am Sonntag gegen den Berliner HC reichte dazu aber nicht alleine. Schützenhilfe erhielt die Mannschaft von Trainer Nicolai Sussenburger aus Hamburg, denn im Duell zwischen Alster und UHC unterlag Alster mit 0:2, und der DHC verdrängte die Hanseatinnen somit vom vierten Platz.

Das war der Lohn dafür, dass vor rund 200 Zuschauern am Seestern die Revanche für die 1:2-Hinspielniederlage gelang. Der DHC startete mit Volldampf und hatte gute Möglichkeiten, schnell mit mindestens 3:0 in Führung gehen können, aber selbst beste Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Erst in der 20. Minute gelang Elisa Gräve mit einem Alleingang über das halbe Feld das 1:0. Das Auslassen bester Chancen ging beim DHC weiter, und erst sechs Minuten vor dem Ende gelang Luisa Steindor mit einem Siebenmeter die 2:0-Führung, nachdem zuvor die Berlinerinnen dem Ausgleich nahe waren.

Greta Gerke erlöste die Düsseldorfer Fans und traf in der Schlussphase zum 3:0 und 4:0. "Wir haben unfassbar viele Möglichkeiten zum Torerfolg ausgelassen, deshalb bin ich auch nur zur Hälfte zufrieden", sagte Trainer Nicolai Sussenburger. Auch die Vernachlässigung des Spiels über die Außenbahnen kritisierte er: "Wir hatten nicht den Plan, nur durch die Mitte zu spielen. Wir haben nur 25 Minuten gut gespielt. Das wird in der Endrunde nicht reichen, aber ich weiß, dass wir viel mehr können."

(JP)