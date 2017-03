Lokalsport: Jahn/West landet wichtigen Derbysieg

Der Handball-Landesligist aus Oberkassel setzt sich gegen Fortuna, einen Konkurrenten im Abstiegskampf, 30:25 durch. Auch die SG Unterrath verbucht im Ringen um den Klassenerhalt zwei Punkte. Von Manfred Johann

HSG Jahn/SC West - Fortuna 30:25. Einen ganz wichtigen Erfolg landete die HSG Jahn/West im Düsseldorfer Abstiegsderby der Handball-Landesliga. Die Oberkasseler besiegten den Vorletzten aus Flingern am Ende noch relativ deutlich und verschafften sich damit etwas Luft am Tabellenende. HSG-Trainer Markus Wölke sah den Grund für den Erfolg im besseren Zusammenspiel seiner Mannschaft. "Bei uns haben viele die Tore geworfen, bei Fortuna war es überwiegend nur einer", kommentierte der Oberkasseler Coach. Wölke meinte damit Niklas Wergen. Der Spieler aus dem linken Rückraum, der seit zwei Jahren bei der Fortuna ist, brachte es auf insgesamt 14 Tore.

Begonnen hatte die Partie sehr ausgeglichen. Bis zum 6:6 gelang es keinem Team, einen nennenswerten Vorsprung herauszuwerfen. Zum Ende der ersten Halbzeit bewies die HSG dann eine bessere Trefferquote und konnte daher auch mit einem 13:9 in die Pause gehen.

"Zweimal eine doppelte Unterzahl hat uns dann entscheidend zurückgeworfen" - so schildert Fortunas Trainer Armin Laschet den folgenden Spielverlauf. Mitte der zweiten Halbzeit führten die Linksrheinischen 24:16, doch die kampfstarke Fortuna fightete sich noch einmal heran. "Uns sind dann allerdings zu viele technische Fehler unterlaufen. Auch der Zug zum gegnerischen Tor hätte besser sein können", kritisierte Laschet.

"Letztlich hat mit meiner Mannschaft die bessere gewonnen", legte sich Wölke nach dem Abpfiff fest. Seine Mannschaft, die noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, habe verstanden, um was es geht. Deshalb sehe er optimistisch auf die restlichen Begegnungen in dieser Spielzeit, fügte Wölke noch an. Sein Kollege Laschet betonte, dass der Klassenerhalt für Fortuna immer noch zu schaffen sei: "Es sind noch neun Spieltage, und wir haben schon im Vorjahr bewiesen, dass wir eine solche Situation meistern können."

HSG Gerresheim - SW Essen 29:24. Die HSG Gerresheim setzte die Serie ihrer guten Spiele mit einem 29:24-Sieg gegen den Tabellennachbarn Schwarz-Weiß Essen fort. Trainer Ralf Müller machte seinen Spielern ein Kompliment: "Zu den wegen Verletzungen fehlenden Spielern kamen noch zwei grippekranke Akteure hinzu. Da mussten meine einsatzfähigen Spieler zum Teil auf ungewohnten Positionen spielen und haben das gut gemacht."

Mit 7:6 gingen die Gerresheimer in der fairen Partie (nur eine Zeitstrafe) erstmalig in Führung und gaben diese bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. "Wir hatten allerdings auch das Glück, dass der Gegner ebenfalls viele Ausfälle zu verkraften hatte", gab Müller zu.

SG Unterrath - SV Kettwig 33:19. Die SG Unterrath hat den Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga noch lange nicht aufgegeben. Dass Schlusslicht besiegte den Tabellensechsten Kettwiger SV deutlich mit 33:19, hat aber trotz des klaren Erfolges immer noch drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz und kann daher noch nicht von einem Befreiungsschlag sprechen. Im Laufe der Partie kam die Mannschaft von Trainer Ralf Knigge, gestützt auf eine gute Abwehrleistung, immer besser in Schwung und führte zur Pause mit 18:12. In den zweiten 30 Minuten konnten die Unterrather ihr gutes Spielniveau halten und den Vorsprung ausbauen. Herausragend bei der SGU war Kapitän Robin Herzberg.

Quelle: RP