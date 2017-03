Lokalsport: JSG ist gerüstet für den Titelkampf

Die Handball-Spielgemeinschaft des ART mit dem TV Korschenbroich bleibt bei der weiblichen Jugend die Nummer eins. Nach dem 32:20-Sieg in Lintfort weist die Truppe von Trainer Robert Russek 37:1 Punkte auf. Von Michael Heimstatt

Auch beim TuS Lintfort kam die JSG TVK/ART zu einem klaren Erfolg: In der Sporthalle Eyller Straße gewann die Jugend-Handballmannschaft von Trainer Robert Russek, der lediglich auf die verletzte Lara Alt verzichten musste, mit 32:20 (14:8). Auf Seiten der JSG TVK/ART avancierten mit jeweils fünf Treffern Azra Kartal, Lena Schleupen und Isabel Kaphahn zu den erfolgreichsten Torschützinnen. Sechs Tore erzielte bei den Gastgeberinnen Alina Schreier und war somit beste Werferin der Partie.

Nach einem ausgeglichenen Auftakt (2:2) konnten sich die Gäste von der Jugendspielgemeinschaft des TV Korschenbroich und des ART Düsseldorf mit einer 7:0-Serie bis auf 9:2 absetzen. "Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen. Die Abwehr hat sehr gut gearbeitet, und Katja im Tor war ein starker Rückhalt", berichtete Russek. "Azra hat die Deckung sehr gut zusammen gehalten. Vorne haben wir wieder schnell Handball gespielt. Durch unsere gute Deckungsleistung sind wir auch zu zahlreichen einfachen Treffern gekommen." Mit einer 14:8-Führung ging es für die JSG auch in die Halbzeit.

Auch im zweiten Durchgang kämpften die Lintforterinnen bis zum Schluss, aber den klaren Sieg der Gäste konnten sie nicht verhindern. Russeks Team gewann am Ende hochverdient. "Wir haben uns im Vergleich zu den vergangenen Auftritten erheblich steigern können. Ich bin stolz auf die Mannschaft und freue mich, dass wir die beiden Punkte so souverän mitgenommen haben", sagte der JSG-Coach nach dem Spiel.

Durch den 18. Saisonsieg baute die JSG TVK/ART ihr Punktekonto auf nun 37:1 Zähler aus. Dem Tabellenführer weiter auf den Fersen ist der Neusser HV mit 35:3 Punkten als Zweiter. Die SG Überruhr und der TV Lobberich können als Dritter und Vierter nur noch theoretisch in den Meisterschaftskampf eingreifen. Fünf Spiele stehen noch an: Am Samstag geht es mit einem Heimspiel gegen den HSV Solingen-Gräfrath weiter. Diese Partie wird um 14 Uhr in der Waldsporthalle in Korschenbroich angepfiffen. In den verbleibenden Spielen der laufenden Saison geht es dann noch zum HSV Wuppertal, gegen den TV Borken, zum Neusser HV (22. April, 15.30 Uhr, Sporthalle Hammfeld) und gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken .

"Wir arbeiten intensiv weiter und schauen nun von Woche zu Woche", sagt Robert Russek. "Auch fünf Spieltage vor Saisonende sind wir voll und ganz fokussiert. Wir freuen uns nach dem klaren Erfolg in Lintfort auf das Heimspiel gegen Solingen-Gräfrath in der Waldsporthalle in Korschenbroich. Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen und uns gegen den HSV unterstützen werden."

Quelle: RP