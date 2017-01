Lokalsport: Junge Handballerinnen im Aufwind

Die A-Jugend-Spielgemeinschaft des ART und des TV Korschenbroich erwartet heute die SG Überruhr zum Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein. Beim Sauerland-Cup bereitete sich das Team optimal vor. Von Michael Heimstatt

Nach der Teilnahme am Sauerland-Cup und dem vom Turnerbund Oberhausen abgesagten Handball-Rückrundenstart freut sich die weibliche A-Jugend der JSG TVK/ART auf das heute Nachmittag (14 Uhr, Sporthalle an der Rückertstraße) anstehende Spitzenspiel gegen die SG Überruhr. Mit einem neuerlichen Erfolg will die Spielgemeinschaft aus den beiden Klubs aus Korschenbroich und Düsseldorf den Tabellendritten aus Essen weiter auf Distanz halten.

Die SG Überruhr kommt mit der Empfehlung von neun Saisonsiegen und der besten Tordifferenz der Oberliga Niederrhein nach Düsseldorf. Zum Auftakt des Punktspieljahres 2017 konnte die Mannschaft von Jörg Büngeler gegen den TV Lobberich mit 25:24 gewinnen. Durch diesen Erfolg kletterten die Essenerinnen vor das Team aus Nettetal auf den dritten Platz in der Oberliga.

Zum Jahresbeginn nahm die JSG TVK/ART am erstklassig besetzten Sauerland-Cup teil. Das Team von Trainer Robert Russek startete in Menden mit der Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde. "Leider wurde die Partie in Oberliga seitens des Turnerbundes abgesagt. Wir hätten uns dieser sportlichen Aufgabe sehr gerne gestellt", berichtet Robert Russek. Allerdings kam dem Coach des Tabellenführers die Spielabsage zugleich auch nicht ungelegen, da einige Spielerinnen angeschlagen vom Sauerland-Cup zurückkehrten, zudem Katja Grewe und Azra Kartal wegen fiebriger Erkältungen nicht hätten spielen können. Durch die abgesagte Partie in Oberhausen konnten nun alle Spielerinnen die Spielpause nutzen, um für das Spitzenspiel gegen Überruhr fit zu werden.

Bis auf Enya Fritz, die heute gleichzeitig für Fortuna Düsseldorf beim TSV Kaldenkirchen spielt, kann Trainer Russek in Bestbesetzung auflaufen lassen. Auch Laura Wolf könnte heute ihr Oberliga-Comeback für die Spielgemeinschaft geben. Die Linkshänderin bekam beim Sauerland-Cup erste Einsatzzeiten. Nach einer halbjährigen Verletzungspause zeigte die 18-Jährige im Sauerland, dass sie nichts verlernt hat.

"Die Partie in Oberhausen war schon die dritte Begegnung in dieser Saison, die vom Gegner abgesagt wurde. Das ist enorm ärgerlich. Umso glücklicher bin ich, dass wir uns mit dem Sauerland-Cup optimal auf die Rückrunde vorbereiten konnten", sagt Russek. "Wir treffen auf einen Gegner, der sich im Laufe der Saison deutlich gesteigert hat und verdient den dritten Platz erobert hat. Wir alle freuen uns auf die SG Überruhr. Beide Mannschaften kennen und schätzen sich, es herrscht ein freundschaftliches Verhältnis, was am Samstagmittag für 60 Minuten ruhen wird. Wir wollen die Partie gegen die SGÜ auf jeden Fall für uns entscheiden, um unsere Serie weiterfortzusetzen, den Vorsprung gegenüber Neuss beizubehalten und Überruhr auf Distanz zu halten."

Das Eishockeyspiel der DEG bei den Nürnberg Ice Tigers war beim Druck dieser Ausgabe nicht beendet. Einen Spielbericht finden Sie im Internet unter www.rp-online.de/deg

Quelle: RP