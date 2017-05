später lesen Lokalsport 2017-05-03T21:31+0200 2017-05-04T00:00+0200

Ratingen 04/19 - SC West 3:3. Julien Schneider hielt es maximal ein paar Sekunden auf der Trainerbank. Der offene Schlagabtausch in Ratingen war für den Assistenzcoach der Oberkasseler schlichtweg zu spannend, um ihn aus ruhiger Sitzposition verfolgen zu können. Vor allem, weil Schneider als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie unbedingt punkten wollte. Schließlich hatte der SCW-Vorstand Cheftrainer Marcus John Tickets für das Champions-League-Halbfinale zwischen der AS Monaco und Juventus Turin geschenkt und damit Schneider sein vollstes Vertrauen signalisiert. Dieses wollte er umgehend zurückzahlen und John positive Neuigkeiten nach Monaco senden.