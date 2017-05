Lokalsport: MSV kann für die Landesliga planen

Der Ligaprimus der Fußball-Bezirksliga braucht noch drei Punkte für das Ziel.

Ein Sieg noch, und der MSV Düsseldorf darf endgültig für die Fußball-Landesliga planen. Dank des 1:0-Siegs am Mittwoch in Gnadental hat sich die Mannschaft von Trainer Mo Elmimouni bei zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten Berghausen eine perfekte Ausgangssituation geschaffen. "Das war ein schwer erkämpfter Arbeitssieg", sagte Elmimouni, "aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt." Morgen spielt der MSV wieder auswärts, diesmal beim TuS Grevenbroich. "Wir wollen unser Aufstiegsziel so schnell wie möglichst erreichen. Also müssen wir die drei Punkte mitnehmen."

Für Eller 04, die SG Unterrath, Schwarz-Weiß 06 und den SV Lohausen ist die Saison indes so gut wie gelaufen. Dagegen kämpft Turus Zweitvertretung nach wie vor noch um den Klassenverbleib und hat dabei gute Aussichten, diesen Kampf auch erfolgreich zu bestehen. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Unterrath unter der Woche wartet nun der direkte Konkurrent und Tabellennachbar DJK Gnadental auf die Oberbilker. Ein Sieg sowie eine Niederlage von Roki/Gilbach gegen Hilden II, und die Elf von Trainer Georg Müffler hätte auf einmal einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Derweil geht das Warten auf einen Sieg bei Eller 04 in die fünfte Runde. Vor allem das 1:3 gegen Lohausen, das morgen gegen Berghausen spielt, sorgte am Mittwoch bei allen Beteiligten für Enttäuschung. "Das war sehr frustrierend. Wir hatten viele hundertprozentige Chancen, aber uns fehlt einfach ein Knipser. Am Sonntag in Büderich müssen wir uns steigern, wenn wir was mitnehmen wollen", sagt Ellers Sportchef Peter Korn.

Abgerundet wird der 31. Spieltag mit dem Derby zwischen Unterrath und Schwarz-Weiß 06. Sowohl die SGU als auch die Oberbilker haben ihre Wochentagspiele jeweils verloren - Unterrath gegen Turu II (0:1) und Schwarz-Weiß in Uedesheim (1:3). "Da haben wir was gutzumachen" sagt SW06-Trainer Harald Becker und fügt hinzu: "Wir wollen in Unterrath ganz klar punkten."

(RZ)