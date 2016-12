Lokalsport: Münstermann holt Radsport-Titel

Der U19-Bahnfahrer der SG Radschläger ist deutscher Meister im Omnium.

Per Christian Münstermann von der SG Radschläger strahlt. "Das schönste Weihnachtsgeschenk habe ich mir und meinem Team schon selbst gemacht. Aber ich hoffe, dass ich von meinen Eltern doch noch etwas bekomme", sagt der Radsportler. Das eigene Weihnachtsgeschenk ist die deutsche U19-Omniumsmeisterschaft, die Münstermann in Frankfurt an der Oder gewann. "Da ich auch in der kommenden Saison noch in der U19 fahre, darf ich jetzt ein Jahr lang das Meistertrikot tragen", freut sich der Düsseldorfer.

Omnium ist der Vielseitigkeitswettbewerb im Bahnradsport. Vier verschiedene Disziplinen (Scratch, Temporunde, Ausscheidungs- und Punktefahren) werden in einer Gesamtwertung zusammengefasst. Münstermann war der überragende Fahrer in Frankfurt, denn er siegte im Scratch (alle Fahrer starten gemeinsam, Sieger ist, wer als Erster über die Ziellinie fährt), in den Temporunden (in jeder Runde erhält nur der Erste einen Punkt) und im Ausscheidungsfahren (alle zwei Rennrunden scheidet der letzte Fahrer im Feld aus).

"Eigentlich ist das Ausscheidungsfahren meine Hass-Disziplin. Da hatte ich mir in den letzten Jahren immer die Gesamtwertung vermasselt", erläutert Münstermann. "Diesmal ist es aber taktisch gut gelaufen, und ich musste in der letzten Disziplin nur noch durchfahren." Also hielt er sich im Punktefahren (jede fünfte Runde wurden für die Führenden 10, 5, 3, 2, 1 Punkte vergeben) aus jeder gefährlichen Situation heraus und holte sich ungefährdet mit 128 Zählern den Titel.

"Ich hatte schon mit einer Medaille gerechnet, wäre aber auch mit einer andersfarbigen Medaille zufrieden gewesen", berichtet Münstermann. "Dass es jetzt Gold geworden ist und ich meinen ersten deutschen Meistertitel habe, ist natürlich umso schöner."

