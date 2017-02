Lokalsport: Ordelheide erzielt sechs Treffer in zwei Testspielen

Kurz vor der Winterpause ist der Knoten bei SC-West-Stürmer Dennis Ordelheide endlich geplatzt. Der 22-Jährige wechselte vergangene Saison vom Fußball-Bezirksligisten TSV Eller 04 zu den Oberkasselern, um das Abenteuer Oberliga in Angriff zu nehmen. Sieben Treffer hatte der wuchtige Linksfuß zur Erfüllung des Saisonziels "Klassenerhalt" beigetragen.

In dieser Spielzeit brauchte "Ordel", wie ihn seine Teamkollegen nennen, ein wenig mehr Geduld. Oftmals fehlten ihm nur wenige Zentimeter zum erhofften Torerfolg, häufig stand auch der Querbalken im Weg. Nun wird ein Stürmer an seinen Toren gemessen und diese konnte der Youngster dann im Derby gegen Turu (3:0) und mit einem Doppelpack gegen den VfB Homberg (2:2) endlich erzwingen. Der Torerfolg brachte dem Stürmer scheinbar das nötige Selbstvertrauen zurück. Zumindest mussten Wests Testspielgegner am Wochenende unter dem Torhunger des Angreifers leiden. Sowohl beim 8:0 gegen den SV Mehring (Rheinlandliga) als auch beim 7:2 über den SV Grefrath (Bezirksliga) erzielte er drei Tore. Während Trainer Marcus John den Auftritt seiner Schützlinge gegen Mehring als rundum gelungen beschrieb, brauchte es gegen Grefrath schon eine 45-minütige Anlaufzeit, ehe sich der haushohe Favorit durchsetzte. "In der ersten Hälfte haben wir überhaupt kein Tempo gemacht, das sah dann im zweiten Durchgang zum Glück deutlich besser aus", meinte John.

Ein Sonderlob erhielt dabei natürlich Ordelheide sowie Canel Cetin und Dennis Schreuers, der ebenfalls zum Dreifach-Torschützen avancierte. Gerade jetzt, wo Wests bester Torschütze Shunya Hashimoto zu Fortuna U23 gewechselt ist, sind die anderen Angreifer mehr denn je gefordert.

(zab)