Lokalsport: Reiter liefern spannende Wettkämpfe

Beim dreitägigen Springturnier im Gut Neudellerhof überzeugen die Düsseldorfer Reiter vor allem in den unteren Klassen. In der Klasse S* wird der Sieger erst durch ein Stechen ermittelt. Einzig ein Reitunfall überschattet das Turnier. Von Christine Leska-Ottensmann

Lange muss Hermann Ostendarp zittern. Gerade hat der Springreiter vom ZRFV Borken das Stechen ohne Fehler beendet und mit seinem Pferd Gaga Lady als Erster eine Zeit von unter 33 Sekunden hingelegt. Auch die folgenden Teilnehmer bleiben ohne Strafpunkte (am Ende sind es insgesamt sieben), doch an der Zeit von Ostendarp beißen sich alle die Zähne aus.

So gewinnt der Borkener das spannende Stechen in der Klasse S* vor Matthias Gehring auf Lorcado und Kira Weise mit Lea. Kurios: Die beiden Springreiter vom RFV Hubertus Anrath-Neersen waren im Normalumlauf auf dem anspruchsvollen Parcours sogar vier Sekunden schneller als Ostendarp.

Das Stechen sollte der Höhepunkt des dreitägigen Springturniers im Reitklub Hofgarten sein, es wurde aber leider von einem Unfall überschattet: Eine Reiterin stürzte schwer und wurde mit dem Krankenwagen ins Hospital gebracht. "Nach einem Tag wurde sie aber schon wieder entlassen. Es ist also zum Glück glimpflich ausgegangen", atmete Sportwartin Jasmin Derichs auf. Ansonsten blickte sie sehr zufrieden auf die beiden Turnierwochenenden zurück: "Wir hatten, bis auf den zweiten Freitag, sehr schönes Wetter, das Turnier war super besucht. Ein großer Dank gilt den vielen fleißigen Helfern, Mitorganisatoren und Sponsoren, ohne die solch ein großes Turnier nicht möglich gewesen wäre."

Auf der Anlage des Gut Neudellerhof waren, zusammen mit dem Dressurturnier eine Woche zuvor, rund 1100 Reitsportler in 33 Wettbewerben am Start. Von Prüfungen der Klasse E bis S* war für jeden etwas dabei. In der Springprüfung Klasse M* konnte sich Hermann-Josef Mertes (Reit- und Pony-Club Düsseldorf) mit Indira behaupten, er wurde Sechster. In der zweiten Abteilung belegte Alex Wirtz (RSV Eller) den dritten Rang.

Die unteren Klassen waren wieder einmal fest in Düsseldorfer Hand. In der Stilspringprüfung Klasse A* freute sich Kristina Derichs vom gastgebenden Reitklub Hofgarten mit Emelie über Rang zwei. Drei Positionen dahinter landete Sarah Höntsch (Reit- und Pony-Club) mit Dream Every Day.

In der zweiten Abteilung gab es indes einen Düsseldorfer Dreifachsieg: Janina Paaß mit Donnerlottchen (RC Hofgarten), Anita Malec mit Diro (RC Bergerhof) und Laetitia Pohl mit Baila Conmigo (RC Hofgarten) standen auf dem Treppchen. In der Klasse E triumphierte Emily Prill mit Sunshine (RC Hofgarten). Den dritten Platz belegte Katharina Cronenberg mit Seven Up. Lara Jaqueline Johnigk mit Betty Booh (RC Bergerhof), Denise Hoddags mit Coulomb (RC Hofgarten) und Malou Zoe Tolxdorf mit Nice Saphira (RC Hofgarten) waren in der zweiten Abteilung auf den ersten drei Rängen. Sehr spannend war zudem der Mannschaftswettbewerb in der A-Klasse. Gleich 15 Teams waren hier am Start. Die zweite Mannschaft des Reitklub Hofgarten in der Besetzung Janina Paaß, Kristina Derichs und Laetitia Pohl überzeugte mit 8er-Wertnoten und holte sich so den vielumjubelten Sieg.

