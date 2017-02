Lokalsport: Rochusclub verpflichtet die Zverev-Brüder

Tennis-Bundesligist Rochusclub hat für die im Juli beginnende Meisterschaftssaison einen Coup gelandet. Teamchef Detlev Irmler hat die Brüder Mischa und Alexander Zverev für das Düsseldorfer Team verpflichtet und unterstrich damit die Ambitionen des Vereins. Nachdem er im vergangenen Jahr deutscher Vizemeister wurde, spricht der Rochusclub in seiner offiziellen Mitteilung ganz offen davon, jetzt den Mannschafts-Meistertitel an den Rhein zu holen.

"Wir sind sehr glücklich, dass uns die beiden Brüder verstärken", sagt Irmler. "Wie sagt man so schön: Alte Liebe rostet nicht! Ich kenne die Familie Zverev schon sehr lange und bin stolz, dass wir zur kommenden Saison wieder beide begrüßen dürfen." In diesem Jahr gilt das ganz besonders, gewann doch der 19-jährige Alexander kürzlich in Montpellier sein zweites ATP-Turnier, während der zehn Jahre ältere Mischa bei den Australian Open das Viertelfinale erreichte.

