Lokalsport: Ruderer Schroers mit 77 Jahren ohne Konkurrenz

Ruderer aus 17 Vereinen pilgerten zum RC Germania nach Hamm, brachten dort aber nicht ihre Boote zu Wasser. Die Germanen hatten zum sechsten Mal zu ihrem Weihnachts-Ergo-Cup geladen.

Ältester Starter war Ex-Europameister Günther Schroers mit seinen 77 Jahren. Konkurrenz hatte er über die 6.000 Meter "Trockenrudern" keine. So nahm der Olympiateilnehmer von 1964 den Ergometer-Wettbewerb als persönliche Herausforderung. Nach 26:11,50 Minuten hatte er die Aufgabe gemeistert.

Europameisterschaftsritte Leonie Menzel hingegen hatte in der Altersklasse U19 starke Konkurrenz und setzte sich über 6000 m ebenso durch (23:13,50) wie über die 350-Meter-Sprintstrecke (1:03,70). Drei Starterinnen, die kürzlich wie Menzel auf dem Baltic Cup im Trikot der Nationalmannschaft starteten, ließ sie hinter sich. "Sie konnte das umsetzen, was sie vorhatte. Sie ist sehr konstant gefahren. Sie ist in guter Form", so Trainer Marc Stallberg.

Ex-Leichtgewichtsachter-Weltmeister Robby Gerhardt wollte über die 6.000 m die 20-Minuten-Grenze unterbieten. Es gelang ihm nicht. Nach 20:09,90 min. musste er sich den eigenen Ansprüchen geschlagen geben, wurde aber Sieger seiner Altersklasse. Nach 58 Rennen konnte Regattaleiter Marc Stallberg am Ende den Pokal für die Vereinswertung in den Händen halten. Mit 353 Punkten wiesen die Germanen den Crefelder Ruder-Club (308) und den Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 (173) in die Schranken.

