Lokalsport: SGU versucht es mit neuem Trainer

Der Tabellenletzte der Handball-Landesliga feuert Coach Arno Heißmeyer. Sein Nachfolger ist sein Vorgänger, doch Burkhard Räker will nur für wenige Spiele einspringen. Der ART II bestreitet sein drittes Stadtderby in Folge. Von Michael Hinzmann

In die vorerst letzte Runde gehen die Düsseldorfer Wochen des ART II in der Handball-Landesliga. Nach der HSG Gerresheim und der HSG Jahn/SC West steht für die Rather mit der Partie gegen die SG Unterrath (morgen, 17 Uhr, Graf-Recke-Straße) das dritte Lokalderby in Folge auf dem Programm. Bei durchwachsenen Leistungen gab es für den Dritten gegen Gerresheim eine knappe Niederlage und gegen Jahn/West einen ebenso knappen Sieg.

Auch gegen den Tabellenletzten aus Unterrath sieht es für den Mannschaftsverantwortlichen der Gastgeber, Hajo Pfeiffer, nicht nach einem Spaziergang aus: "Unterrath kämpft ums Überleben und wird alles daransetzen zu gewinnen. Bei uns muss eine deutliche Leistungssteigerung her, sonst kann man eine solche Partie verlieren." Dies wäre aus personeller Sicht sicherlich eine Blamage für den ART, da er bis auf Christoph Holzke (Uni) und die beiden Langzeitverletzten Shogo Mido und Andreas Stüsgen in Bestbesetzung auflaufen kann.

Auf Unterrather Seite haben die Verantwortlichen die Reißleine gezogen und nach einer Mannschaftssitzung Trainer Arno Heißmeyer entlassen. Der Klub teilte dem Coach mit, dass er den Kampf um den Klassenerhalt, bei momentan fünf Punkten Rückstand auf das rettenden Ufer, ab sofort ohne ihn angehen will. Für Heißmeyer wird zunächst sein Vorgänger Burkhard Räker als Interimstrainer einspringen, der sich momentan in Elternzeit befindet, um sich intensiv um seine zwei kleinen Töchter kümmern zu können. Dies hat auch weiterhin für ihn Priorität. Deshalb will er seinem Stammverein nur den Rücken freihalten, bis dieser möglichst schnell einen geeigneten Nachfolger gefunden hat.

Nicht ganz so dramatisch wie bei der SGU ist die Frage des Klassenerhalts bei der HSG Jahn/SC West. Zwar stehen die Oberkasseler seit dem vergangenen Wochenende auf dem ersten Abstiegsplatz, könnten diesen durch einen Erfolg bei der punktgleichen HSG Velbert/Heiligenhaus jedoch postwenden wieder verlassen. Nachdem bereits das Hinspiel mit 19:19 unentschieden ausging, rechnet Trainer Markus Wölke auch dieses Mal wieder mit einem Vergleich auf Augenhöhe.

Allerdings hat Wölke erneut nur acht Feldspieler zur Verfügung. Dies ist für ihn kein Grund zu jammern: "Wir beklagen uns nicht über das Verletzungspech. Vielmehr müssen wir unsere schwache Chancenauswertung in den Griff bekommen. Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, das den Kopf freimacht, da unser Problem im Moment zwischen den Ohren liegt."

Nur einen Zähler mehr als die HSG hat die Fortuna. Die Chance, ihr Punktekonto ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten VfR Mülheim Saarn zu erhöhen, ist jedoch äußerst gering. Auch der Optimismus von Trainer Andreas Laschet, nach der deutlichen 17:30-Hinspiel-Niederlage nun für eine Überraschung sorgen zu können, hält sich in engen Grenzen: "Die drei Mannschaften da oben bekommt man nur dann, wenn es bei ihnen ganz schlecht läuft und wir über uns hinauswachsen. Aber natürlich werden wir die Punkte nicht einfach herschenken." Dabei werden ihm Sönke Schmidt, Kai Wachelau und Philipp Meyhöfer fehlen. Durch die Zugänge während der Weihnachtspause - Hannes Janßen, Matthias Euscher, Jan Voss und Philipp Hoffmeister - hat er jedoch keine Besetzungsprobleme.

Auch die personelle Ausgangslage der HSG Gerresheim vor ihrem Gastspiel bei der DJK Altendorf ist gut. Neben den Dauerverletzten Patrick Lehr und Robin Tillenburg fehlt Trainer Ralf Müller nur sein Sohn Lars studienbedingt. Gleichwohl rechnet er mit einem heißen Tanz beim Aufsteiger aus Essen, der in der Liga angekommen ist und auf Rang acht steht. "Altendorf hat eine sehr routinierte, gute Mannschaft, die sehr ausgeglichen besetzt ist und bis zum Ende kämpft", sagt Müller. "Deshalb wird es sicherlich nicht einfach. Anderseits fahren wir mit dem nötigen Selbstbewusstsein zur DJK, da wir zuletzt zwei richtig gute Spiele abgeliefert haben."

Quelle: RP