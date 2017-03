Lokalsport: Trainer Jönke will nicht taktieren

Basketball-Regionalligist ART Giants tritt zweimal in Münster an: am Samstag in der Liga, zwei Wochen später im Pokal. Die Gastgeber brauchen dringend die Punkte, für die Gäste ist das Pokalspiel reizvoller. Von Christine Leska-Ottensmann

Die Strecke und Schleichwege nach Münster kennt Jonas Jönke bald in- und auswendig. Am Sonntag war der Basketballtrainer mit dem Bundesliga-Nachwuchs dort, morgen tritt er um 19.30 Uhr mit den ART Giants gegen die WWU Baskets Münster an. Am 17. März müssen sich die Düsseldorfer zum WBV-Pokal-Halbfinale wieder auf den Weg dorthin machen.

Für das Ligaspiel schiebt der Trainer dem Gegner die Favoritenrolle zu. "Wir sind Außenseiter, aber nicht chancenlos", sagt er. Unter Druck stehen auf jeden Fall die Gastgeber. "Die Münsteraner haben zwei Siege weniger auf dem Konto als der Spitzenreiter aus Schwelm. Trotzdem ist der Titelkampf offen, da die direkten Konkurrenten noch gegeneinander antreten müssen. Daher ist für die Münsteraner jedes Spiel ein Endspiel. Sie werden also hochkonzentriert in die Partie gehen."

Seine Mannschaft kann in der Liga nichts mehr reißen, möchte dafür aber ins Pokalfinale einziehen. Überlegungen, im Ligaspiel nur mit halber Kraft aufzulaufen, um den Gegner für den Pokalhit in Sicherheit zu wiegen, gab und gibt es aber nicht. "Taktieren ist nicht mein Ding. Wir werden in beiden Partien die gleiche Spielidee, die gleiche Intensität aufs Feld bringen", sagt er. Verzichten muss er dabei allerdings auf Arbnor Voca. Der Youngster, der seit Januar im Kader der ersten Mannschaft steht und in den nächsten Wochen immer mehr Matchpraxis bekommen sollte, hat sich bei einem U18-Spiel eine Knochenabsplitterung am Fuß zugezogen. "Für ihn ist die Saison leider vorbei. Das ist sehr bitter für ihn", bedauert sein Coach.

Die ART Giants II treten in der 2. Regionalliga bei der SG Bonn an. Im Hinspiel mussten die Düsseldorfer eine knappe Niederlage hinnehmen, jetzt wollen sie den Spieß umdrehen.

In der Oberliga können die Herren der TG 81 wieder vom Titelgewinn träumen. Grund ist der Ausrutscher des Spitzenreiters Bayer Uerdingen vor der Karnevalspause gegen den Tabellendritten ETB SW Essen II. Allerdings müssen die Düsseldorfer eben genau gegen dieses Team antreten. Spielertrainer Tim Brückmann sieht dem Heimspiel aber selbstbewusst entgegen. "Wir müssen jetzt nachlegen, um weiterhin Druck auf die Uerdinger auszuüben", fordert er. Bei einer Niederlage gegen Essen wäre das Rennen um die Meisterschaft vermutlich verloren.

Vielleicht erhält die TG aber auch noch Schützenhilfe vom TuS Maccabi. Das Team von Mathias Gierth ist am Sonntag zu Gast in Uerdingen und will nach den zuletzt schwachen Ergebnissen mit neuem Schwung in die finale Saisonphase gehen.

Einen Sieg streben auch die Herren von Dynamic Squad an. In der Partie beim Vorletzten BG Duisburg West kann Trainer Jens Gabriel auf die zuletzt fehlenden Sven Anders, Rachid El Mahi Jan Gabriel und Frederick Casten zurückgreifen. Ein Erfolg des Squad-Teams wäre auch für die ART Giants III hilfreich. Wenn sie zeitgleich die gastgebende Mannschaft von Kult-Sport Wuppertal bezwingen, haben sie den drittletzten Platz so gut wie sicher. Da die Anzahl der Absteiger aber noch nicht feststeht, wird sich Trainer Tobias Langguth damit jedoch nicht zufrieden geben.

Quelle: RP