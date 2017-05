Lokalsport: Turu daheim unsanft gestoppt

Der Fußball-Oberligist ist gegen Jahn Hiesfeld chancenlos und verliert mit 0:2. Der SC West erkämpft in Ratingen beim 3:3 einen Punkt. Simon Deuß trifft doppelt. Von Manfred Johann und Christoph Zabkar

Turu - Jahn Hiesfeld 0:2. Das Duell der beiden im Mittelfeld der Oberliga platzierten Mannschaften haben die Gäste klar für sich entschieden. Zu einfallslos und harmlos waren die Oberbilker, die sich keine echte Chance erspielten, so dass die Niederlage auch verdient war.

Vor der Pause wurde den Zuschauern spielerisch wenig Ansprechendes geboten. Die Gastgeber erspielten sich nicht eine torreife Gelegenheit. So waren sie mit dem torlosen Remis gut bedient, denn die Dinslakener kamen immerhin zwei Mal gefährlich vor das Tor. Dabei war zunächst der Oberbilker Armin Pjetrovic behilflich, der den Ball vertändelte. Kevin Menke luchste ihm den Ball ab und prüfte Turus Torhüter Björn Nowicki. Der war in dieser Szene ebenso auf dem Posten wie bei einem Flachschuss aus 18 Metern von Torjäger Damiano Schirru.

Nach dem Wechsel verstärkte sich der Eindruck. Die Überlegenheit der Gäste wurde größer, so dass es nur eine Frage der Zeit war, wann sie in Führung gehen würden. In der 61. Minute war es so weit. Eine Kombination über Menke und Schirru schloss der zur Pause eingewechselte Pascal Spors mit einem Flachschuss aus 20 Metern erfolgreich ab. Neun Minuten vor dem Ende machte Hiesfeld den Sieg perfekt. Nach einer Flanke von Adrian Rakowski stand Menke völlig frei und köpfte den Ball zum 0:2 ins Netz. Es war sein 15. Saisontor.

Die Leistung der Turu war enttäuschend. Den Oberbilkern fehlte es in der Offensive an Ideen, den notwendigen Zug zum Tor und auch an Durchschlagskraft. So verwundert es nicht, dass ihnen kein Treffer gelang. Nur gut, dass Turu bereits 38 Punkte auf dem Konto hat und somit nur noch theoretisch in Abstiegsgefahr geraten kann.

Quelle: RP