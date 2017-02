später lesen Lokalsport Turu verliert den letzten Test vor der Rückrunde 2017-02-28T18:47+0100 2017-03-01T00:00+0100

Fußball-Oberligist Turu beendete seine Reihe von Vorbereitungsspielen vor dem Auftakt in die Rückrunde mit einer 0:1-Niederlage gegen den SC Velbert. Der spielentscheidende Treffer für den Landesliga-Dritten fiel schon früh in der Begegnung, als die Düsseldorfer durch eine Verletzung von Max Nadidai in Unterzahl waren. Velbert nutzte die dadurch fehlende Zuordnung in der Abwehr der Oberbilker bei einem Eckball und kam durch einen Kopfball zum einzigen Treffer der Partie. Das Team von Trainer Frank Zilles, der auf zahlreiche Spieler verzichtete, kam bis zum Abpfiff zu einigen Torchancen, ließ aber vor dem gegnerischen Tor die Effektivität vermissen.