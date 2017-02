Lokalsport: TuS Gerresheim stellt drei Sieger

Alle angetretenen Nachwuchs-Boxer aus Düsseldorf sind erfolgreich.

Die Nachwuchsreihe "Düsseldorfs-Next-Boxchamp" wird zehn Jahre alt. Die erste Veranstaltung im Jubiläumsjahr wurde für die teilnehmenden Düsseldorfer Boxvereine zu einem großen Erfolg. In fünf der 17 Kämpfe traten Boxer aus der Landshauptstadt an und gewannen alle ihre Kämpfe.

Sowohl für Devin Avci vom Boxteam-Yoshi als auch für den Bocholter Mortaza Ayoobi war es die Premiere im Boxring. Der Düsseldorfer Leichtgewichtler präsentierte eine gute technische Ausbildung. Avci punktete immer wieder mit geraden Schlägen über die zu tief stehende Deckung seines Gegners und wurde zum Sieger erklärt. Can Düzdas vom PSV Düsseldorf setzte seinen Gegenüber Deniz Baykara (Bielefeld) mit beidhändigen Schlägen ständig unter Druck. Die Ecke des Bielefelders warf in der dritten Runde das Handtuch zum Zeichen der Aufgabe.

Die TuS Gerresheim konnte sich über drei Sieger aus seinen Reihen freuen. Fliegengewichtler Emil Schneider hatte in der ersten Runde Schwierigkeiten mit dem Leverkusener Muhammed Ramadani. Coach Steffen Müller stellte den Gerresheimer in der Pause neu ein, und Schneider konnte das Blatt noch wenden. Hart umkämpft war die Begegnung zwischen Kasper Gardyvacz (Gerresheim) und dem Hildener Alan Mohamad. Am Ende lag Gardyvacz knapp vorne. Eine ganz starke Leistung bot Adil Auragh. Er besiegte den international erfahrenen Holländer Gino de Klerk einstimmig nach Punkten.

(mjo)