Lokalsport: TuS Nord für Remscheid gerüstet

Für die Rollhockeyspieler des TuS Nord war die abschließende Partie in der Bundesliga-Vorrunde beim SC Calenberg nicht mehr als ein Trainingsspiel. Am Ende einer fast völlig einseitigen Begegnung hatten die Schützlinge von Trainer Dirk Barnekow hoch mit 13:0 gewonnen und sich so endgültig den sechsten Tabellenplatz gesichert. In der ersten Play-off-Runde treffen die Unterrather am Wochenende auf die IGR Remscheid, die den dritten Tabellenplatz belegt.

Vom Anpfiff an war Calenbergs Torhüter Tim Richter der mit Abstand am meisten beschäftigte Akteur auf der Bahn. Die Hausherren konnten sich bei ihm bedanken, nicht noch höher verloren zu haben. Trainer Barnekow setzte alle Spieler seines Kaders ein. Dabei zeigte besonders der junge Lauritz Scheulen mit vier Treffern große Torgefährlichkeit. Für den verhinderten Torwart Jan Kutscha war U19-Nationaltorhüter Luca Brandt letzter Mann und zeigte eine starke Leistung. Sorgen bereitete Barnekow nur Daniel Kutscha, der durch einen Schuss eine schmerzhate Zehenverletzung erlitt.

Mit einer guten Leistung beendete die Rollhockey-Frauenmannschaft des TuS Nord die Vorrunde der Bundesliga-Saison. Die bereits für die Play-off-Runde qualifizierten Spielerinen um Kapitän Ricarda Schulz mussten nach dem Ende der Männer-Partie auf die Bahn. Sie unterlagen zwar dem SC Calenberg mit 3:6, boten dem zwei Positionen besser platzierten Tabellenzweiten aber lange Zeit erfolgreich Paroli. Bis zu Beginn der zweiten Spielhälfte führten die Unterratherinnen sogar durch Treffer von Jenny Delgado, Daniela Paczia und Celina Baltes mit 3:2. Ein Doppelschlag der Calenbergerinnen in der 31. Minute wendete das Spielgeschehen zu Ungunsten der Gäste.

