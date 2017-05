später lesen Kommentar: Wm-Kolumne Wir wollen die USA überraschen 2017-05-04T18:23+0200 2017-05-05T00:00+0200

Endlich ist es so weit: Heute beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft, und wir bestreiten unser Auftaktspiel gleich gegen einen Top-Gegner - die USA. Wir freuen uns alle riesig auf das Spiel. Vier Wochen der Vorbereitung liegen hinter uns. Das klingt lang, doch die Zeit verging wie im Flug. Auch wenn nur elf Spieler von Anfang an dabei waren und die anderen sukzessive dazustießen, so war es eine wichtige Zeit. Die Mannschaft hat gut zusammengefunden.