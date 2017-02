Düsseldorf: Stadt erlaubt ehrenamtlichen Baumpaten das Pflanzen

Für jeden der neugepflanzten Bäume in der Stadt hat sich der Umweltschützer und 60-fache Baumpate Klaus Backhaus einen Bürger gewünscht, der sich um den Baum und dessen Baumscheibe kümmert. 20.000 Menschen kamen bislang zwar nicht zusammen, dafür gibt es schon die ersten Bürgeranfragen und Nachrichten aus der Stadtverwaltung: Die ermutigt Anwohner, ihre Baumscheiben zu bepflanzen - bürokratische Hürden soll es nicht geben.

Gertrud Schlupp und viele ihrer Nachbarn gießen die Bäume und pflegen die grünen Wegränder an der Cantadorstraße in der Stadtmitte. Die Baumscheiben bepflanzt die Rentnerin unter anderem mit Stockrosen und Primeln. Die 82-Jährige und ihr Mann laufen an jedem trockenen Tag im Sommer zwei- bis dreimal mit ihrer Gießkanne vorbei, wünschen sich aber noch mehr Mithelfer: "Ich kann das nicht allein schaffen. Hier sind so viele junge Leute, es wäre schön, wenn die auch mitmachen würden."

Auch Thea Boos will sich um die Stadtbäume kümmern. Beim Gartenamt hat sie bereits nach einer "freien" Baumscheibe in der Nähe der Vautierstraße gefragt. "Der muss auch nicht unmittelbar vor meinem Haus sein", sagt die 50-Jährige. "Das ist doch schön, sowas in der Freizeit zu machen." Für sie sei die Baum- und Grünpflege auch ein Ausgleich für die Heimarbeit.

Wer sich auch um Baumscheiben kümmern will, kann beim Gartenamt unter Tel. 8994800 fragen, wo und wie das am besten geht. Eine Anmeldung ist laut der Verwaltung nicht erforderlich.

(bur)