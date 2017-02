Düsseldorf: Stadt informiert über Verkehr zur Tour de France

"Wir haben aus dem ,Race am Rhein' gelernt", sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel bei der Präsentation der Pläne. Denn bei der Generalprobe im September hatten sich viele über Sperrungen und abgeschleppte Autos aufgeregt. Besonders problematisch fanden Anwohner der Rennstrecke, dass sie sehr kurzfristig informiert wurden. Das will die Stadt beim Grand Départ nun offenbar verhindern und gab schon jetzt erste Informationen zum 1. und 2. Juli heraus. An diesen Tagen finden die erste Etappe (das Einzelzeitfahren durch Düsseldorf) und die zweite Etappe (das Rennen durch Düsseldorf und die Region) statt. Die wichtigsten Punkte:

Autos und Taxis In der Nacht zu Samstag, den 1. Juli, beginnen die Vorbereitungen für die Sperrungen. Am Samstag wird es erhebliche Verkehrsbehinderungen geben: Carlstadt, Altstadt, Oberkassel südlich der Luegallee, die "Weiße Siedlung" in Golzheim, links und rechts der Stockumer Kirchstraße, sowie die Siedlung nördlich der Beckbuschstraße sind betroffen. Ab 18.45 Uhr wird abgebaut. In der Nähe der Etappenstrecke werden temporäre Taxenhalteplätze eingerichtet, so die Stadt.

Am Sonntag werden einige Straßen und Brücken komplett gesperrt. Der Rest der Strecke wird abschnittweise gesperrt, wenn Werbekarawane und das Feld der Radfahrer hindurchrollen - jeweils für etwa zweieinhalb Stunden. Vorher wird die Strecke an speziellen Schleusen passierbar sein. Möglicherweise wird es dort aber zu Wartezeiten kommen. Die Etappe führt durch die Altstadt, Carlstadt, Hafen, Unterbilk, Stadtmitte, Pempelfort, Düsseltal, Grafenberg, Gerresheim, Rath, Mörsenbroich, Derendorf, Niederkassel, Oberkassel, Lörick und Heerdt.

Anwohner Wer in den gesperrten Gebieten wohnt, wird ab Mai von der Stadt angeschrieben. Ab 22. Mai können Anwohner dann eine Zufahrtsberechtigung vom Amt für Verkehrsmanagement bekommen. Damit kommen sie dann auch mit dem Auto in die gesperrten Gebiete. Informieren will die Stadt über die Bezirksvertretungen, Info-Veranstaltungen und eine Broschüre. Besonders Halteverbote sollen früh kommuniziert werden.

ÖPNV Am Samstag sollen Straßenbahnen und Buslinien laut Stadt weitgehend uneingeschränkt und teils im verstärkten Takt fahren. Nur die Linien 706 und 709 sowie einige Buslinien sollen umgeleitet werden.

Am Sonntag verkehren die U71, U72, U73 und U76 zwischen 8 und 16 Uhr auf teils verkürzten oder geänderten Strecken. Ähnliches gilt für sechs Straßenbahn- und 21 Buslinien. Etwa einen Monat vorher sollen die genauen Änderungen auf der Website der Rheinbahn und in der Rheinbahn-App abrufbar sein. Insgesamt empfiehlt die Stadt, sich an den Tour-Tagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen.

Radfahrer Wenn die Profis unterwegs sind, müssen die Amateure auf zwei Rädern mit Einschränkungen rechnen. Entlang der ersten Etappe am Samstag soll es eine Umfahrungsstrecke geben. Die Altstadt wird befahrbar sein. Von Süden kommend kann man über den Apollo-Platz beziehungsweise das Mannesmannufer hinein. Die Radstrecke am Rhein wird aber zwischen Oberkasseler Brücke und Messe gesperrt sein.

Fußgänger Fußgänger werden sich relativ frei in Düsseldorf bewegen können. Für die erste Etappe werden extra Brücken und Übergänge gebaut, damit Spaziergänger die Strecke überqueren können.

Informationen Dem Hauptkritikpunkt am "Race am Rhein" - der schleppenden Informationspolitik - begegnet die Stadt offensiv: Alle Informationen gibt es auf www.duesseldorf.de/letour/verkehr, dazu ein Infotelefon (115) und ab Mai einen Infopoint speziell zum Thema Verkehr.

Quelle: RP