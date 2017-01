später lesen Düsseldorf Stadt lässt Obdachlose in Turnhalle schlafen Teilen

Die Stadt hat 40 zusätzliche Schlafplätze für Obdachlose bereitgestellt. Sie kommen in einer Turnhalle in der Löbbeckestraße (Ecke Lacombletstraße) in Düsseltal unter. "Die Turnhalle musste wegen der anhaltenden Kälte und der hohen Nachfrage an Übernachtungsplätzen kurzfristig als zusätzliches Ausweichquartier in Betrieb genommen werden", teilte ein Sprecher der Stadt mit. In der benachbarten Schule sind bereits Flüchtlinge untergebracht.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

