Düsseldorf: Stadt streicht Stellen an Schulen

Der geplante massive Stellenabbau der Stadt ("Verwaltung 2020") erreicht die Schulen. Nach Informationen unserer Redaktion sollen knapp 13 der rund 140 Schulsekretärinnen-Stellen sowie 36 der rund 130 Schulhausmeister-Stellen wegfallen. Obwohl keine Kündigungen geplant sind, sorgt diese Nachricht nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei Lehrern, Eltern und Schülern für erhebliche Unruhe.

Dagmar Wandt, Leiterin des Schulverwaltungsamtes, bestätigt die Einsparpläne: "Alles geschieht sozialverträglich." Auch bedeute die Stellen-Einsparung nicht automatisch, Mitarbeiter abzubauen. "13 Stellen - das bedeutet zunächst einmal nur, 13 mal 39 Wochenstunden einzusparen." Das könne auch über Pensionierungen oder den Verzicht Einzelner auf ein paar Arbeitsstunden geschehen. "Es gibt auch Schulsekretärinnen, die wünschen sich aus familiären Gründen, etwas weniger arbeiten zu können."

Und bei den Hausmeistern gehe es vor allem darum, die hohe Zahl an Überstunden abzubauen. "Das ist ein Problem, weil Bereitschaftszeiten als Arbeitszeit angerechnet werden", sagt Wandt. Automatisierte Schließsysteme mit Code-Karten und die Aushändigung von Schlüsseln an Vereine, die dann abends selbst Hallen verschließen könnten, sollen die Hausmeister entlasten. Bei den Betroffenen, die gestern bei einer Versammlung an der Gotenstraße informiert wurden, sorgt das für Frust. "Ich werde rund 1000 Euro im Monat verlieren und muss eine Familie ernähren. Das sind nicht die Bedingungen, unter denen ich angefangen habe", sagt einer.

Was viele Schulleiter denken, bringt Birgit Planken, Leiterin der Gesamtschule in Flingern, auf den Punkt: "Diese Entscheidung verschlechtert die Situation an den Schulen ganz gewaltig", sagt sie und hält es für falsch, dass "nun unter einer SPD-geführten Stadtregierung ausgerechnet bei denen gespart wird, die ohnehin nicht so viel verdienen". An echte Einspareffekte glaubt sie im Übrigen nicht. "Ohne Hausmeister-Präsenz gibt es mehr Zerstörungen durch die dann fehlende soziale Kontrolle."

